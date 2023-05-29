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蔣蔣果園綠光罩頂 有效抗荔枝蟲害

聯合報／ 記者王昭月／高雄報導
蔣昆霖說，果園架設綠光燈照後，有效控制荔枝細蛾危害。記者王昭月／攝影
蔣昆霖說，果園架設綠光燈照後，有效控制荔枝細蛾危害。記者王昭月／攝影

5月荔枝盛產，近年果園常面臨荔枝細蛾侵襲，損失慘重，在高雄大樹區經營逾30年的「蔣蔣果園」，農二代引入綠光燈照防治法對抗「天敵」，花10多萬資材一試奏效，每年不必再有3、4千斤荔枝損耗，也能減少施用農藥量，一舉數得。

「蔣蔣果園」位在高雄大樹溪埔地區，園內種100多棵荔枝樹，園主蔣世明、蔣昆霖父子不希望親友吃到有施用農藥的荔枝，向來採取無毒農法種植，品質雖獲肯定，卻不敵荔枝細蛾危害，最慘曾一年損失3、4千斤，占總產量約四分之一。

蔣昆霖說，果園架設綠光燈照後，有效控制荔枝細蛾危害。記者王昭月／攝影
蔣昆霖說，果園架設綠光燈照後，有效控制荔枝細蛾危害。記者王昭月／攝影

蔣昆霖本身學化工，不忍雙親心血付諸流水，想方設法找防杜荔枝細蛾對策，得知鳳山試驗所研發出綠光燈照防治法，綠光夜間照射後，細蛾停滯不動，減少交配產卵機會，有效防治。他說服父親撥一塊地嘗試，一試成功，今年獲高雄市農業局補助智慧控制防治系統，生產讓消費者更安心的荔枝。

據研究，一隻細蛾平均可在半個月產下近萬顆蟲卵，被細蛾侵害的荔枝長不大，果粒畸型且易掉果，他引入燈照防治法後，使用更堅固的錏管當支架，牽電線電燈，一分地費用約6萬元，整園花費十餘萬，兩年就回本，不僅防治荔枝細蛾，也省去烈日下施藥的人力成本。

荔枝 高雄市

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