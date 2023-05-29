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六龜孩子想學琴 醫生幫圓夢

聯合報／ 記者王慧瑛／高雄報導
志工老師谷霙（右）在高雄六龜衛生所主任林鴻家中改建的音樂教室，免費教小朋友彈鋼琴。記者劉學聖／攝影
志工老師谷霙（右）在高雄六龜衛生所主任林鴻家中改建的音樂教室，免費教小朋友彈鋼琴。記者劉學聖／攝影

55歲林鴻是守護六龜居民健康的靈魂人物，視六龜為第二故鄉，對下一代也有關懷。林鴻是香港僑生，兒時對音樂有興趣，卻買不起鋼琴，只好學二胡；來到六龜後，發現偏鄉很多孩子想學鋼琴，不僅家中沒鋼琴，也找不到鋼琴老師，他購入二手鋼琴，在自家透天厝開辦暑假鋼琴班，為孩子圓音樂夢。

六龜離高雄市區約60公里，林鴻到六龜初期採通勤方式，5年累計20多萬公里，家人支持他為偏鄉奉獻，不免擔心交通安全，一家人索性在衛生所附近買透天厝，定居六龜。

林鴻11年前得知有國小要送出2架報廢鋼琴，他與校方聯繫，可惜慢了一步，鋼琴被送給另一所國小，林鴻霸氣自掏腰包購入鋼琴，找親友來六龜免費教琴，目前在溪水藝術關懷發展協會協助下，每年暑假有40多名學童報名參加鋼琴班，看到偏鄉孩子不會因為環境與音樂絕緣，他認為，多付出一點不算什麼。

林鴻從高醫大醫科畢業後到高雄榮總家醫科任職，2002年成為六龜衛生所主任，與當地居民歷經莫拉克風災、六龜衛生所改建，早已把六龜當第二故鄉，很有歸屬感。

林鴻回顧說，11年前他瀏覽公文時，發現高雄有所國小要報廢2架鋼琴，立即連繫想將鋼琴放在六龜社區活動中心供民眾使用，可惜晚了一步，他笑說「當時心情很鬱悶，為何舊東西還跟我搶？」決定自掏腰包買一架二手鋼琴。

不僅買鋼琴，還撥出自家空間當音樂教室，開辦免費暑假鋼琴班，迄今已延續11年。

林鴻表示，愛會滾動、循環，除第一架鋼琴是自掏腰包，開辦暑假鋼琴班後，陸續收到10餘架鋼琴，有退休老師捐出當年母親標會買下的鋼琴，還送許多樂譜。鋼琴老師谷霙說，她曾在溪水藝術關懷發展協會實習，知道協會在教小朋友彈琴，也相當要求品德，認同協會理念。

六龜 衛生所 透天厝

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