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六龜衛所小而美 洗腎、復健都有

聯合報／ 記者王勇超／高雄報導
高雄六龜衛生所主任林鴻到血液透析中心關心洗腎病患。記者劉學聖／攝影
高雄六龜衛生所主任林鴻到血液透析中心關心洗腎病患。記者劉學聖／攝影

高雄六龜區幅員比原高雄市區更大，居民搭車到市區就醫來回動輒半天，為守護偏鄉居民健康，六龜衛生所功能日益強大，5年前成為全國唯一提供洗腎服務的平地衛生所，颱風來襲患者不必急著下山依親，2017年在衛生局協助下，成立全台首家設立在衛生所的獨立經營健保特約物理治療所，衛生所麻雀雖小五臟俱全，便民很有感。

六龜區有1萬1840人，65歲以上占25.43％，已邁入超高齡社會。六龜區聯外交通不便，長期缺乏醫療資源，衛生所主任林鴻23年前被派到六龜後，看見居民需要，向衛生局爭取投入更多資源，持續優化功能，除牙科、眼科，復健服務、血液透析、營養師衛教、長照中心服務逐步到位，病患不用長途奔波到市區看診。

林鴻回顧，剛到衛生所時，當地3年沒專任醫師，且高雄縣市尚未合併，診所集中在六龜鬧區，對偏遠或行動不便居民來說，就醫很磨人，衛生所缺人、缺設備，經營艱難。

「沒有X光怎麼看骨科？靠摸的嗎？」林鴻說，衛生所預算有限，想添購設備要等契機，莫拉克颱風造成山區嚴重災情，他寫信給莫拉克重建委員會說明衛生所需求，獲撥款100多萬元買X光設備，後來有獅子會捐眼科器材、扶輪社捐超音波，慢慢補足設備。

林鴻直言，偏鄉醫療問題不是蓋醫院能解決，即便有設備，要有好醫生才能充分運用，六龜衛生所骨科每2周有一次門診，即使不是看診時間，接獲骨折病患也能透過LINE諮詢如何處置。

偏鄉醫療要考慮居民經濟狀況，盡量減輕負擔，林鴻說，5年多前看見洗腎病患需要，增加洗腎服務，82歲王姓男子說，到衛生所接受洗腎服務前，在旗山溪洲醫院洗腎，往返要1個多小時。衛生局長黃志中說，六龜地理位置有中繼站作用，有落實健康平權意義。

衛生所 六龜 洗腎

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