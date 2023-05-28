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周春米領軍赴日拓銷屏東芒果、鳳梨 旅外台人搶購家鄉好味道

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導
屏東縣長周春米(左二)致贈日本Summit store連鎖超市東中野店副店長大久保太郎(右一)屏東農產。圖／屏東縣政府提供
屏東縣長周春米(左二)致贈日本Summit store連鎖超市東中野店副店長大久保太郎(右一)屏東農產。圖／屏東縣政府提供

屏東縣長周春米昨率縣府團隊到日本Summit store東中野店行銷屏東好物農產品，她化身一日店長，與副店長大久保太郎宣傳屏東愛文芒果鳳梨，在現場遇見旅居日本的台灣夫妻，因看見新聞懷念家鄉味，專程前來購買；周春米表示，屏東有很多精品級的農產品，積極開拓超市通路，盼能讓旅外鄉親在異地品嘗家鄉好味道。

善美的超市(Summit store)東中野店副店長大久保太郎表示，善美的超市由住友商事於1963年成立，在關東地區觸角廣闊，東京都23區都有營業據點，分別為東京都75家、東京都市區14家、埼玉縣11個店、千葉縣6家、神奈川縣16家，販賣項目以生鮮蔬果及熟食為主，為連鎖型超市。

他說，超市長期與台灣關係緊密熱絡，此次透過「Wismettacフーズ株式會社」輸進屏東農產，在善美的超市東中野上架販售，消費者反應很好，許多消費者在現場試吃鳳梨、芒果後隨即購買，希望未來屏東能持續穩定供貨，讓日本消費者也能享受到美味水果。

周春米表示，對善美的超市長期與屏東合作表達感謝，屏東有很多精品級的農產品，除了積極開拓百貨公司的超市通路外，也努力在一般超市通路建立訂單，期待未來能有更多超市據點販售屏東好物，將屏東農民精心栽培的水果分享給日本朋友，也讓旅日的台灣鄉親在日本就能品嚐到家鄉的味道。

屏東縣長周春米（左一）率領縣府團隊前往日本推廣屏東農特產，昨天在超市提供芒果給消費者試吃。圖／屏東縣政府提供
屏東縣長周春米（左一）率領縣府團隊前往日本推廣屏東農特產，昨天在超市提供芒果給消費者試吃。圖／屏東縣政府提供
屏東縣長周春米（右一）在日本超市與購買屏東芒果的台灣鄉親合影。圖／屏東縣政府提供
屏東縣長周春米（右一）在日本超市與購買屏東芒果的台灣鄉親合影。圖／屏東縣政府提供
屏東縣長周春米（左三）與日本Summit store連鎖超市聯手行銷屏東鳳梨。圖／屏東縣政府提供
屏東縣長周春米（左三）與日本Summit store連鎖超市聯手行銷屏東鳳梨。圖／屏東縣政府提供

日本 周春米 鳳梨 芒果

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