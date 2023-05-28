快訊

糖尿病前期是可以改善！醫教你怎麼吃和如何運動逆轉最後機會

拒學風暴襲來 2.2萬高中職生休退學、國中輟學藏黑數

蔡英文談話暗示赴陸團客解禁？ 關鍵人物簽證成風向球

聽新聞
test
0:00 / 0:00

太巧！侯友宜訪石斑魚故鄉後 高市府今提整體規劃

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高市府都發局今早發表「永安鄉村地區整體規劃」；都發局期望透過計畫推動，回應地方對於空間發展上的需求，達到永續發展目標。記者王昭月／翻攝
高市府都發局今早發表「永安鄉村地區整體規劃」；都發局期望透過計畫推動，回應地方對於空間發展上的需求，達到永續發展目標。記者王昭月／翻攝

國民黨總統參選人侯友宜昨造訪高雄永安石斑魚故鄉後，高市府都發局今早即發表「永安鄉村地區整體規劃」；都發局期望透過計畫推動，回應地方對於空間發展上的需求，達到永續發展目標。

侯友宜昨走訪高雄永安，了解石斑魚通路，高市府今早就發布對於永安地區的整體規畫構想，時機巧合。都發局表示，永安是高雄石斑魚、虱目魚重要產地，劃設永安、永華、新港3處養殖漁業生產區，是養殖漁業發展指標區位，當地藉永安液化天然氣接收站所發展冷能應用項目及冷鍊物流，帶動冷凍水產食品加工調節產銷，讓漁業生產升級加值。

都發局表示，永安鄉村地區整體規劃作業，除就人口、居住、產業、交通、公共設施及土地利用等基本資料分析外，也將進行地方訪談、舉辦工作坊與座談會，藉由公民參與，進行空間發展規劃交流，訂立因地制宜的土地使用管制內容。也期望透過計畫推動，達到充實生活機能、維護文化特色、營造良好生產環境、建立生態網絡及土地使用有序等永續目標。

都發局長吳文彥表示，高雄市國土計畫指認美濃、六龜、永安、大樹、內門、那瑪夏、茂林、桃源等8處行政區為本市應優先辦理鄉村地區整體規劃區，並逐年爭取中央經費辦理。目前美濃由內政部營建署辦理中、六龜於去年初辦理規劃作業，去年底高市府再持續爭取到內政部300萬元經費補助，正辦理永安鄉村地區整體規劃作業。

高市府都發局今早發表「永安鄉村地區整體規劃」；都發局期望透過計畫推動，回應地方對於空間發展上的需求，達到永續發展目標。記者王昭月／翻攝
高市府都發局今早發表「永安鄉村地區整體規劃」；都發局期望透過計畫推動，回應地方對於空間發展上的需求，達到永續發展目標。記者王昭月／翻攝

侯友宜 六龜 內政部

延伸閱讀

民進黨：請侯友宜立刻為李浩榕涉貪道歉

侯友宜感激王金平助力 「選舉硬仗要集結群力 爭取勝選」

影／鞏固南台灣票源 侯友宜拜會王金平請益

侯友宜太誠實！新北鐵漢首長認「淡忘母子」才能在槍戰出生入死

相關新聞

太巧！侯友宜訪石斑魚故鄉後 高市府今提整體規劃

國民黨總統參選人侯友宜昨造訪高雄永安石斑魚故鄉後，高市府都發局今早即發表「永安鄉村地區整體規劃」；都發局期望透過計畫推動...

唐代壁畫 金門展出

「盛世壁藏－唐代壁畫文化特展二部曲」將於5月30日至6月16日，首度從台灣跨海到金門縣文化局展出；現場還有提供漢服體驗、...

陳其邁籲 整合南高屏水資源

近日幾波降雨，一解高雄水情乾渴，高屏溪攔河堰川流量由3.8cms（立方公尺／每秒）上升到36.1cms，高雄市長陳其邁直...

高鐵通車13年 左營後站仍荒涼

高鐵左營站具備三鐵共構優勢，前站高樓林立車水馬龍，但後站通車13年至今相對落後，議員質疑，高鐵站是高雄最大交通樞紐中心，...

墾丁國小 夢幻潛水畢典

屏東墾丁國小鄰近大海，校訂課程以海洋學校為主軸，校內多名教師取得潛水員證照，今年連續第4年辦海底畢業典禮，台灣潛水公司日...

輕航機救恆春機場 玩家盼解禁

屏東恆春機場停飛9年，縣府昨起二天辦「屏東3D鐵人體驗嘉年華」陸海空體驗活動，透過專案申請，串連高樹鄉「皆豪輕航機飛行場...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦