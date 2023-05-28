太巧！侯友宜訪石斑魚故鄉後 高市府今提整體規劃

國民黨總統參選人侯友宜昨造訪高雄永安石斑魚故鄉後，高市府都發局今早即發表「永安鄉村地區整體規劃」；都發局期望透過計畫推動，回應地方對於空間發展上的需求，達到永續發展目標。

侯友宜昨走訪高雄永安，了解石斑魚通路，高市府今早就發布對於永安地區的整體規畫構想，時機巧合。都發局表示，永安是高雄石斑魚、虱目魚重要產地，劃設永安、永華、新港3處養殖漁業生產區，是養殖漁業發展指標區位，當地藉永安液化天然氣接收站所發展冷能應用項目及冷鍊物流，帶動冷凍水產食品加工調節產銷，讓漁業生產升級加值。

都發局表示，永安鄉村地區整體規劃作業，除就人口、居住、產業、交通、公共設施及土地利用等基本資料分析外，也將進行地方訪談、舉辦工作坊與座談會，藉由公民參與，進行空間發展規劃交流，訂立因地制宜的土地使用管制內容。也期望透過計畫推動，達到充實生活機能、維護文化特色、營造良好生產環境、建立生態網絡及土地使用有序等永續目標。