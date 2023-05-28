輕航機救恆春機場 玩家盼解禁

屏東恆春機場停飛9年，縣府昨起二天辦「屏東3D鐵人體驗嘉年華」陸海空體驗活動，透過專案申請，串連高樹鄉「皆豪輕航機飛行場」和百里外恆春機場，參與活動者可在恆春機場搭輕航機，鳥瞰墾丁山海之美，輕航機玩家盼軍方無演習假日開放禁航空域。

恆春機場2004年開航，載客率逐年下滑，2014年9月，立榮航空以天候不佳因素停飛，2019年5月退場，縣府4年前安排菲律賓民航機國際包機試飛，後因疫情，機場存廢爭議未歇，僅維持最低人事運作維護，零星供中科院研發無人機起降，和安捷飛行學校飛行訓練。

縣府交通旅遊處長黃國維說，這是全台首次結合民用機場，透過專案向軍方申請，辦超輕航機同乘體驗，讓皆豪超輕航機飛行場輕航機進駐恆春機場，搭機遊客可從恆春機場搭機，空中視角觀賞山海美景，未來規畫避開國軍演訓、落山風，辦假日同乘體驗飛行。

吳姓超輕航機玩家說，我國航空休閒運動保守，尤其空域開放與歐美落差大，像屏東有多處禁航區，輕航機飛行路線受限，無法從高樹鄉直飛沿海，一覽海岸風光，這次活動，超輕航機半小時內即飛到恆春機場，盼軍方無演習假日開放禁航空域，有利觀光發展。