聽新聞
test
0:00 / 0:00

輕航機救恆春機場 玩家盼解禁

聯合報／ 記者潘欣中／屏東報導
「屏東3D鐵人體驗嘉年華」昨起二天在恆春機場登場，參與者可搭超輕航機體驗空中觀光，從空中鳥瞰墾丁山海之美。記者潘欣中／攝影
「屏東3D鐵人體驗嘉年華」昨起二天在恆春機場登場，參與者可搭超輕航機體驗空中觀光，從空中鳥瞰墾丁山海之美。記者潘欣中／攝影

屏東恆春機場停飛9年，縣府昨起二天辦「屏東3D鐵人體驗嘉年華」陸海空體驗活動，透過專案申請，串連高樹鄉「皆豪輕航機飛行場」和百里外恆春機場，參與活動者可在恆春機場搭輕航機，鳥瞰墾丁山海之美，輕航機玩家盼軍方無演習假日開放禁航空域。

恆春機場2004年開航，載客率逐年下滑，2014年9月，立榮航空以天候不佳因素停飛，2019年5月退場，縣府4年前安排菲律賓民航機國際包機試飛，後因疫情，機場存廢爭議未歇，僅維持最低人事運作維護，零星供中科院研發無人機起降，和安捷飛行學校飛行訓練。

縣府交通旅遊處長黃國維說，這是全台首次結合民用機場，透過專案向軍方申請，辦超輕航機同乘體驗，讓皆豪超輕航機飛行場輕航機進駐恆春機場，搭機遊客可從恆春機場搭機，空中視角觀賞山海美景，未來規畫避開國軍演訓、落山風，辦假日同乘體驗飛行。

吳姓超輕航機玩家說，我國航空休閒運動保守，尤其空域開放與歐美落差大，像屏東有多處禁航區，輕航機飛行路線受限，無法從高樹鄉直飛沿海，一覽海岸風光，這次活動，超輕航機半小時內即飛到恆春機場，盼軍方無演習假日開放禁航空域，有利觀光發展。

輕航機 機場 恆春

延伸閱讀

屏東縣長周春米率隊赴日拓銷農特產 愛文芒果深受喜愛半小時內完售

恆春機場活化跨出一小步 輕航機空中觀光機會難得

國防部：8架次共機逾越海峽中線

國防部：13架次共機侵擾西南及東南空域

相關新聞

輕航機救恆春機場 玩家盼解禁

屏東恆春機場停飛9年，縣府昨起二天辦「屏東3D鐵人體驗嘉年華」陸海空體驗活動，透過專案申請，串連高樹鄉「皆豪輕航機飛行場...

唐代壁畫 金門展出

「盛世壁藏－唐代壁畫文化特展二部曲」將於5月30日至6月16日，首度從台灣跨海到金門縣文化局展出；現場還有提供漢服體驗、...

陳其邁籲 整合南高屏水資源

近日幾波降雨，一解高雄水情乾渴，高屏溪攔河堰川流量由3.8cms（立方公尺／每秒）上升到36.1cms，高雄市長陳其邁直...

高鐵通車13年 左營後站仍荒涼

高鐵左營站具備三鐵共構優勢，前站高樓林立車水馬龍，但後站通車13年至今相對落後，議員質疑，高鐵站是高雄最大交通樞紐中心，...

墾丁國小 夢幻潛水畢典

屏東墾丁國小鄰近大海，校訂課程以海洋學校為主軸，校內多名教師取得潛水員證照，今年連續第4年辦海底畢業典禮，台灣潛水公司日...

閃光路口改成三色號誌 高雄深夜事故率下降23％

凌晨4點至6點事交通事故死傷的尖峰時段，交通部行文各縣市研議針對此時段的閃光號誌路口，改回三色號誌管制。高市交通局表示，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦