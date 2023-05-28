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高鐵通車13年 左營後站仍荒涼

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄報導
高鐵左營站具備三鐵共構優勢，但後站發展遠不及前站，通車13年，後站前仍是一片荒地。記者徐白櫻／攝影
高鐵左營站具備三鐵共構優勢，但後站發展遠不及前站，通車13年，後站前仍是一片荒地。記者徐白櫻／攝影

高鐵左營站具備三鐵共構優勢，前站高樓林立車水馬龍，但後站通車13年至今相對落後，議員質疑，高鐵站是高雄最大交通樞紐中心，轉運站計畫招商失敗、擱置10年，市府動作太慢；市府說明，內政部審核通過「左營高鐵科技之心」都市計畫變更案，未來將有商辦，轉運及停車等空間設施，下半年徵求開發商。

高鐵左營站2007年通車，前站緊鄰商場及百貨公司，高樓大廈林立車水馬龍，後站卻是舊部落景觀且交通動線不佳，出入人潮遠不及前站。高市府去年啟動「左營高鐵科技之心」計畫，擬將2.4公頃土地，規畫廣場兼停車場、轉運專用區，採公辦都市更新方式開發，向北串聯高科技產業S廊帶。

國民黨議員李眉蓁指出，高鐵站是高雄最大交通樞紐，當年計畫投資20億，推動客運轉運中心，計畫一改再改，屢次招商失利，十幾年來後站發展不起來，交通動線也很亂，新計畫增加商辦功能，憂心轉運站變小、影響交通疏通功能，市府要盡快啟動相關開發。

民進黨議員黃文志也說，台積電在高鐵站附近，未來高科技業需要交通方便的商辦據點，現在前後站交通不便，只有計程車司機知道如何開車串聯，地方希望設引道，解決高鐵阻隔地方交通問題，也有利蓮池潭觀光。

副市長林欽榮表示，高鐵開通13年無法開發原因，是各單位單打獨鬥，這次「左營高鐵科技之心」結合市有地、鐵道局及國有財產署土地一起整合開發。

林欽榮說，未來立體化後，其中一層樓是轉運中心，另附設公有停車場，以及2000坪公車轉運空間，交通轉運功能一點都不會退讓，下半年徵求開發商，推動左營高鐵站區成為北高雄重要商業中心。

高鐵 議員

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