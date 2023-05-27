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參觀高雄永安石斑養殖場 侯友宜：只靠內銷沒法度

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
侯友宜與高雄永安的石斑養殖漁民合影。記者王勇超／攝影
侯友宜與高雄永安的石斑養殖漁民合影。記者王勇超／攝影

國民黨總統參選人侯友誼今天下午到高雄市永安區參觀養殖石斑魚的鮪豐養殖場，台灣兩岸漁業交流發展投資協會理事長黃一成對他說，台灣的養殖業者，需要外銷市場。侯友宜說，台灣石斑魚養殖業如果不靠外銷市場就麻煩了，「只靠內銷，沒法度（台語：沒辦法）」，只靠內銷量沒那麼大。

侯友宜今天中午先到國民黨高雄市黨部，與黨籍議員等人碰面，隨後驅車40分鐘，來到永安區的鮪豐石斑養殖場，聽取當地養殖漁民說明石斑魚產銷狀況。侯友宜的哥哥侯明鋒提前到場，媒體問他，今天侯友宜在高雄行程滿滿，會不會太辛苦？侯明鋒揮手說，由侯友宜回答，他今天不受訪。

侯友宜隨後到場，黃一成帶他參觀石斑魚養殖場，黃一成對侯友宜說，永安地區是石斑魚故鄉，養殖石斑魚已經70年，養石斑魚的魚塭生態很好，岸邊還有白鷺鷥，永安的石斑魚使用鹹水養殖，味道特別好。

侯友宜走向魚塭觀察後詢問黃一成：「永安一年養了多少石斑魚？」。黃一成說，大約6000噸。侯友宜聽了說，全台灣可能排第一。黃當場向侯解釋，養殖石斑數量最多的是屏東，永安區大概有400多戶人家靠養殖石斑維生。

黃一成說，台灣把養殖事業當成良心事業，也把養殖當成是一種傳承，老一輩把經驗傳承給下一代，才會越做越好。

參觀魚塭後，侯友宜詢問黃一成：「現在生意是否比較難做？」黃一成說，這就需要政府與大陸的支持，大陸的外銷市場一定需要台灣，台灣的養殖業者，也需要外銷市場。侯友宜說，如果不靠外銷市場就麻煩了，只靠內銷，沒法度（台語：沒辦法）」，只靠內銷量沒那麼大。

侯友宜未接受媒體訪問，他參觀石斑魚塭後，進入養殖場的辦公室養殖戶的心聲，隨後與養殖戶及當地民眾合影後離開。據了解，侯友宜允諾當選後會召開全國漁業會議，幫漁民及養殖戶爭取利多。

侯友宜（右）今天下午到永安區參觀石斑魚養殖場。記者王勇超／攝影
侯友宜（右）今天下午到永安區參觀石斑魚養殖場。記者王勇超／攝影
台灣兩岸漁業交流發展投資協會理事長黃一成（右）今天下午帶侯友宜參觀石斑魚養殖場。記者王勇超／攝影
台灣兩岸漁業交流發展投資協會理事長黃一成（右）今天下午帶侯友宜參觀石斑魚養殖場。記者王勇超／攝影
侯友宜的哥哥侯明鋒今天下午也到石斑魚養殖場，但未接受媒體採訪。記者王勇超／攝影
侯友宜的哥哥侯明鋒今天下午也到石斑魚養殖場，但未接受媒體採訪。記者王勇超／攝影
侯友宜今天下午到高雄永安區參觀石斑魚養殖場時，與熱情的支持者合影。記者王勇超／攝影
侯友宜今天下午到高雄永安區參觀石斑魚養殖場時，與熱情的支持者合影。記者王勇超／攝影

侯友宜 國民黨 高雄市

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