金門新住民體驗精油芳療課程 直說很舒服紓壓

現代人工作繁忙壓力大，加上長期使用3C產品或久坐辦公室，容易造成筋骨痠痛與身心疲勞。移民署南區事務大隊金門縣服務站今天特別邀請金門的在地精油芳療師李秀雯，教導新住民朋友們如何使用精油產品，讓情緒紓壓、舒緩筋骨痠痛，使身心舒展放鬆，不少新住民都說，感覺很舒服紓壓。

五月是充滿溫馨感恩的月份，移民署特別藉由這次精油芳療活動，讓每個參與課程的媽媽們紓壓，感謝她們平日的辛勞。

這次邀請到的講師李秀雯，擁有許多精油療法的專業證照，也常受邀在金門地區的社福活動擔任講師，李秀雯擅長把精油融入手工皂、擴香石、口紅、止癢膏、痠痛油中，並讓現場的新住民朋友試用及體驗其療效，她說，精油存在於植物中，且有不同功效，例如香茅能驅逐害蟲及保健身體，桔精油有治療消化系統功效，薰衣草精油有穩定情緒、放鬆神經、幫助睡眠等功效。

參加課程的越南姑娘阿秋表示，塗抹過精油後，整個人通體舒暢，沒想到不一樣的精油，功效竟然有這麼大的差別，大家紛紛表示，課程很有趣，塗抹精油後身心都感到放鬆，這次活動收穫很大。