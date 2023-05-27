金門新住民體驗精油芳療課程 直說很舒服紓壓
現代人工作繁忙壓力大，加上長期使用3C產品或久坐辦公室，容易造成筋骨痠痛與身心疲勞。移民署南區事務大隊金門縣服務站今天特別邀請金門的在地精油芳療師李秀雯，教導新住民朋友們如何使用精油產品，讓情緒紓壓、舒緩筋骨痠痛，使身心舒展放鬆，不少新住民都說，感覺很舒服紓壓。
五月是充滿溫馨感恩的月份，移民署特別藉由這次精油芳療活動，讓每個參與課程的媽媽們紓壓，感謝她們平日的辛勞。
這次邀請到的講師李秀雯，擁有許多精油療法的專業證照，也常受邀在金門地區的社福活動擔任講師，李秀雯擅長把精油融入手工皂、擴香石、口紅、止癢膏、痠痛油中，並讓現場的新住民朋友試用及體驗其療效，她說，精油存在於植物中，且有不同功效，例如香茅能驅逐害蟲及保健身體，桔精油有治療消化系統功效，薰衣草精油有穩定情緒、放鬆神經、幫助睡眠等功效。
參加課程的越南姑娘阿秋表示，塗抹過精油後，整個人通體舒暢，沒想到不一樣的精油，功效竟然有這麼大的差別，大家紛紛表示，課程很有趣，塗抹精油後身心都感到放鬆，這次活動收穫很大。
金門縣服務站主任鄭明昌表示，除了精油分享課程外，金門縣專勤隊也特別到場宣導，移民署推動「擴大逾期停(居)留外來人口自行到案專案」將於6月30日截止，專案期間自行到案者，採從「寬」處理，不僅免收容、繳納最低額度罰鍰2千元外，且不管制禁止入國，同時也鼓勵在場的朋友分享給目前滯臺的同鄉親友，把握這次專案機會。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言