屏基疫情間接生33確診孕婦 Covid Angel同樂場面溫馨

屏東基督教醫院去年疫情期間為33名確診孕婦接生，今上午舉辦Covid Angel聯誼會，與去年在屏基生產的確診產婦及新生兒同樂，總計30人到場，由人員帶動唱，場面溫馨動人；林姓父親表示，妻子產後隔一周康復後才餵奶，女兒因此有點缺乏安全感，「很黏媽媽」，這次回來是為感謝屏基讓妻子順產、孩子平安。

屏基指出，去年5月疫情大爆發，考量孕婦感染新冠肺炎後易產生嚴重併發症或死亡，衛福部將孕婦列為新冠肺炎高風險脆弱族群，為保障母嬰健康，屏基開設孕產婦、兒童就醫綠色通道，擴充專責病房，將負壓隔離病房改為產房，召集婦產科、小兒科、麻醉科、手術室及新冠專責病房共同組成照護團隊，自去年5月起至12月底共收治確診兒童519名、為33名確診孕婦接生。

屏基表示，每次接生除婦產科醫師、護理師在場，小兒科醫師也在一旁待命，因應突發狀況，隨後將新生兒放置於輸送型保溫箱，護送到病房採檢PCR核酸檢測，33名新生兒全數陰性，其中有4名孕婦送到屏基急診時，已經來不及轉入手術室，急救室變產房，聽到嬰兒哭聲，看見Covid Angel平安誕生，大大鼓舞提振醫護人員防疫士氣。

屏基指出，確診產婦住院期間無法與新生兒母嬰同室，爸媽要住在負壓隔離病房，新生兒則在新生兒中重度病房內，直到父母出院解隔才能相聚，這段日子由護理師暫代母職，24小時照顧餵奶、洗澡、換尿布、哭了給拍拍等，爸媽只能透過手機視訊和孩子見面，一解隔離思念。