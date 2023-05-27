快訊

「這輩子最討厭民進黨的一天」 蔡易餘臉書突喊：那我退黨可以嗎

侯友宜高雄見面會 「南部最有力助選員」現身相挺

貼文惹議道歉了！ 再睡五分鐘指「南部水質異常」遭網友出征揪1疑點：為何只部分停賣？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

屏基疫情間接生33確診孕婦 Covid Angel同樂場面溫馨

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導
疫情期間到屏東基督教醫院生產的林姓產婦很感謝醫護人員的照顧。記者張已亷／攝影
疫情期間到屏東基督教醫院生產的林姓產婦很感謝醫護人員的照顧。記者張已亷／攝影

屏東基督教醫院去年疫情期間為33名確診孕婦接生，今上午舉辦Covid Angel聯誼會，與去年在屏基生產的確診產婦及新生兒同樂，總計30人到場，由人員帶動唱，場面溫馨動人；林姓父親表示，妻子產後隔一周康復後才餵奶，女兒因此有點缺乏安全感，「很黏媽媽」，這次回來是為感謝屏基讓妻子順產、孩子平安。

屏基指出，去年5月疫情大爆發，考量孕婦感染新冠肺炎後易產生嚴重併發症或死亡，衛福部將孕婦列為新冠肺炎高風險脆弱族群，為保障母嬰健康，屏基開設孕產婦、兒童就醫綠色通道，擴充專責病房，將負壓隔離病房改為產房，召集婦產科、小兒科、麻醉科、手術室及新冠專責病房共同組成照護團隊，自去年5月起至12月底共收治確診兒童519名、為33名確診孕婦接生。

屏基表示，每次接生除婦產科醫師、護理師在場，小兒科醫師也在一旁待命，因應突發狀況，隨後將新生兒放置於輸送型保溫箱，護送到病房採檢PCR核酸檢測，33名新生兒全數陰性，其中有4名孕婦送到屏基急診時，已經來不及轉入手術室，急救室變產房，聽到嬰兒哭聲，看見Covid Angel平安誕生，大大鼓舞提振醫護人員防疫士氣。

屏基指出，確診產婦住院期間無法與新生兒母嬰同室，爸媽要住在負壓隔離病房，新生兒則在新生兒中重度病房內，直到父母出院解隔才能相聚，這段日子由護理師暫代母職，24小時照顧餵奶、洗澡、換尿布、哭了給拍拍等，爸媽只能透過手機視訊和孩子見面，一解隔離思念。

疫情期間到屏基生產，母女均安的林先生十分感謝醫護人員協助，他表示，去年10月妻子確診第5天時生產，打亂原訂計劃，所幸女兒順產，但妻子隔了一周康復後才與小朋友相聚，造成女兒有點缺乏安全感，睡覺過程不時會起來確認身旁有人陪才會再睡去。

屏東基督教醫院去年疫情期間為33名確診孕婦接生，今上午舉辦Covid Angel聯誼會，與去年在屏基生產的確診產婦及新生兒同樂，場面溫馨動人。記者張已亷／攝影
屏東基督教醫院去年疫情期間為33名確診孕婦接生，今上午舉辦Covid Angel聯誼會，與去年在屏基生產的確診產婦及新生兒同樂，場面溫馨動人。記者張已亷／攝影
疫情期間到屏東基督教醫院生產，母女均安的林先生（左一）十分感謝醫護人員協助。記者張已亷／攝影
疫情期間到屏東基督教醫院生產，母女均安的林先生（左一）十分感謝醫護人員協助。記者張已亷／攝影
屏東基督教醫院去年疫情期間為33名確診孕婦接生，今上午舉辦Covid Angel聯誼會，與去年在屏基生產的確診產婦及新生兒同樂，場面溫馨動人。記者張已亷／攝影
屏東基督教醫院去年疫情期間為33名確診孕婦接生，今上午舉辦Covid Angel聯誼會，與去年在屏基生產的確診產婦及新生兒同樂，場面溫馨動人。記者張已亷／攝影
屏東基督教醫院去年疫情期間為33名確診孕婦接生，今上午舉辦Covid Angel聯誼會，與去年在屏基生產的確診產婦及新生兒同樂，場面溫馨動人。記者張已亷／攝影
屏東基督教醫院去年疫情期間為33名確診孕婦接生，今上午舉辦Covid Angel聯誼會，與去年在屏基生產的確診產婦及新生兒同樂，場面溫馨動人。記者張已亷／攝影

確診 新生兒 孕婦 屏東

延伸閱讀

看看台北有4萬...基隆生育獎勵每胎只2萬 謝國樑允將提高

【Daily Podcast】蘇丹內戰：停火協議與戰火下的孕婦／中國藝術家岳敏君被指「辱軍」遭圍剿封殺

孕婦買維他命！藥助稱中文包裝寫錯建議「1天吞2粒」 內行曝暗黑真相

妊娠糖尿病這樣顧，產科醫師以line全程照護

相關新聞

7旬老翁恍神撞爛電箱近千戶停電 台電搶修預計下午4點供電

屏東市1名7旬老翁今下午開車外出，沿復興路由北往南行駛，疑似精神不濟失控撞到路邊電箱，造成附近近千戶停電，所幸陳男僅受輕...

雨下對地方 高屏溪攔河堰川流量「起死回升」

高雄近日幾波降雨，高屏溪攔河堰川流量由3.8cms(立方公尺／每秒)上升到36.1cms，一解乾渴，高雄市長陳其邁再度慶...

屏基疫情間接生33確診孕婦 Covid Angel同樂場面溫馨

屏東基督教醫院去年疫情期間為33名確診孕婦接生，今上午舉辦Covid Angel聯誼會，與去年在屏基生產的確診產婦及新生...

高雄鳳荔季登場 陳其邁賣力推銷最好吃鳳梨與荔枝就在大樹

為期2天高雄鳳荔季今天在大樹區姑山倉庫盛大登場，市長陳其邁表示，今年玉荷包盛產，甜度約18.8度較去年更高1度，果肉Q彈...

唐代壁畫首度跨海到浯洲展出 金門再現唐人風采

深受台灣各地觀眾喜愛的「盛世壁藏～唐代壁畫文化特展‧二部曲」，將於5月30日至6月16日，首度跨海到金門縣文化局展出，屆...

高屏溪川流量續升 陳其邁：水情燈號將據雨量調整

高屏溪攔河堰川流量持續上升，高雄市長陳其邁今天表示，抗旱水井在5月首波降雨後已停抽，山區雨量不錯，對挹注地下水源有很大助...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦