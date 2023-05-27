高雄鳳荔季登場 陳其邁賣力推銷最好吃鳳梨與荔枝就在大樹

為期2天高雄鳳荔季今天在大樹區姑山倉庫盛大登場，市長陳其邁表示，今年玉荷包盛產，甜度約18.8度較去年更高1度，果肉Q彈，由於大樹區具特有土質及水質，孕育出水果之鄉美名，陳力捧最優玉荷包及金鑽鳳梨就在高雄大樹。

陳其邁今天化身最佳拍賣員，他與立委邱議瑩、許智傑等民代，在台上高聲義賣，台下出價聲也此起彼落，將最新鮮的鳳梨及荔枝拍出6萬8千元高價，由台塑代表得標，款項將全數捐出做為公益使用。

「高雄大樹鳳梨及玉荷包深受國際喜愛，也是致贈外賓絕佳禮品。」陳其邁指出，今年鳳梨外銷量比去年成長2成，高雄姐妹市日本八王子市營養午餐選用高雄鳳梨，深受當地學童喜愛。

由於，今年玉荷包產量高於去年，不僅國內訂單爆滿，近期也外銷日本、新加坡、加拿大、澳洲等地，陳其邁作為最佳水果推銷員，他笑稱，玉荷包今年價格好，小顆又甜，忙碌時午餐僅吃玉荷包、鳳梨，就能保持活力，亦有助養顏美容。

據悉，大樹區是高雄重要的水源區域，今年雖經歷嚴峻的乾旱缺水期，有賴於水利署支援灌溉，加上農友用心耕種，民眾才能吃上新鮮美味的果實。