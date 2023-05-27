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高雄鳳荔季登場 陳其邁賣力推銷最好吃鳳梨與荔枝就在大樹

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導
高雄市長陳其邁為大樹區的玉荷包剪枝。圖／高雄市政府提供
高雄市長陳其邁為大樹區的玉荷包剪枝。圖／高雄市政府提供

為期2天高雄鳳荔季今天在大樹區姑山倉庫盛大登場，市長陳其邁表示，今年玉荷包盛產，甜度約18.8度較去年更高1度，果肉Q彈，由於大樹區具特有土質及水質，孕育出水果之鄉美名，陳力捧最優玉荷包及金鑽鳳梨就在高雄大樹。

陳其邁今天化身最佳拍賣員，他與立委邱議瑩、許智傑等民代，在台上高聲義賣，台下出價聲也此起彼落，將最新鮮的鳳梨及荔枝拍出6萬8千元高價，由台塑代表得標，款項將全數捐出做為公益使用。

 「高雄大樹鳳梨及玉荷包深受國際喜愛，也是致贈外賓絕佳禮品。」陳其邁指出，今年鳳梨外銷量比去年成長2成，高雄姐妹市日本八王子市營養午餐選用高雄鳳梨，深受當地學童喜愛。

由於，今年玉荷包產量高於去年，不僅國內訂單爆滿，近期也外銷日本、新加坡、加拿大、澳洲等地，陳其邁作為最佳水果推銷員，他笑稱，玉荷包今年價格好，小顆又甜，忙碌時午餐僅吃玉荷包、鳳梨，就能保持活力，亦有助養顏美容。

據悉，大樹區是高雄重要的水源區域，今年雖經歷嚴峻的乾旱缺水期，有賴於水利署支援灌溉，加上農友用心耕種，民眾才能吃上新鮮美味的果實。

陳指出，姑山倉庫鳳梨館整修經費約1480萬元，得力於中央經費挹注，未來可望大幅提升大樹休閒農業競爭力，進而帶動地方觀光發展。隨後陳其邁逛起攤位，不僅享用鳳梨、荔枝做成的美味冰品，更現場試吃、購買玉荷包，以實際行動支持農民。

高雄市長陳其邁與在地立委推銷大樹區美味的荔枝及鳳梨。圖／高雄市政府提供
高雄市長陳其邁與在地立委推銷大樹區美味的荔枝及鳳梨。圖／高雄市政府提供
高雄市長陳其邁高舉荔枝推銷民眾。圖／高雄市政府提供
高雄市長陳其邁高舉荔枝推銷民眾。圖／高雄市政府提供
高雄市長陳其邁化身拍賣官義賣新鮮的鳳梨及荔枝。圖／高雄市政府提供
高雄市長陳其邁化身拍賣官義賣新鮮的鳳梨及荔枝。圖／高雄市政府提供
姑山倉庫鳳梨館可望大幅提升大樹休閒農業競爭力，。圖／高雄市政府提供
姑山倉庫鳳梨館可望大幅提升大樹休閒農業競爭力，。圖／高雄市政府提供

鳳梨 陳其邁 日本

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