7旬老翁恍神撞爛電箱近千戶停電 台電搶修預計下午4點供電

屏東市1名7旬老翁今下午開車外出，沿復興路由北往南行駛，疑似精神不濟失控撞到路邊電箱，造成附近近千戶停電，所幸陳男僅受輕微擦挫傷，沒有送醫，警方獲報到場，陳男沒有酒駕，已協助排除事故車輛，詳細肇事原因有待調查釐清，另台電已派員至現場修復，預計下午4點恢復正常供電。

警方表示，72歲陳姓老翁今天下午1點20分左右沿著屏東市復興路由北往南行駛，行經復興路與自立路口時，疑因身體不適恍神，方向盤操作不慎，車頭直直撞上一間大賣場旁的2座電箱，所幸撞擊力道不大，僅車前兩側葉子板損毀，陳男受輕微擦挫傷無大礙，警方獲報到場，陳男經酒測值為零，詳細肇事原因有待警方後續調查釐清。