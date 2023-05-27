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7旬老翁恍神撞爛電箱近千戶停電 台電搶修預計下午4點供電

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導
屏東市7旬老翁恍神撞爛電箱造成近千戶停電，台電派員搶修預計下午4點恢復供電。圖／讀者提供
屏東市7旬老翁恍神撞爛電箱造成近千戶停電，台電派員搶修預計下午4點恢復供電。圖／讀者提供

屏東市1名7旬老翁今下午開車外出，沿復興路由北往南行駛，疑似精神不濟失控撞到路邊電箱，造成附近近千戶停電，所幸陳男僅受輕微擦挫傷，沒有送醫，警方獲報到場，陳男沒有酒駕，已協助排除事故車輛，詳細肇事原因有待調查釐清，另台電已派員至現場修復，預計下午4點恢復正常供電。

警方表示，72歲陳姓老翁今天下午1點20分左右沿著屏東市復興路由北往南行駛，行經復興路與自立路口時，疑因身體不適恍神，方向盤操作不慎，車頭直直撞上一間大賣場旁的2座電箱，所幸撞擊力道不大，僅車前兩側葉子板損毀，陳男受輕微擦挫傷無大礙，警方獲報到場，陳男經酒測值為零，詳細肇事原因有待警方後續調查釐清。

台電表示，該路口處2座亭置式變壓器遭撞毀瞬間造成附近983戶停電，台電公司先調派別處變壓器緊急供電，目前尚有216戶無電可用，已派6名人員到場積極搶修中，將陸續增派人力修復，預計下午4點左右完成更換，恢復正常供電。

屏東市7旬老翁恍神撞爛2座變壓器，台電公司已派員到場積極搶修中，預計下午4點左右完成更換，恢復正常供電。圖／讀者提供
屏東市7旬老翁恍神撞爛2座變壓器，台電公司已派員到場積極搶修中，預計下午4點左右完成更換，恢復正常供電。圖／讀者提供
屏東市7旬老翁恍神撞爛電箱造成近千戶停電，台電派員搶修預計下午4點恢復供電。圖／讀者提供
屏東市7旬老翁恍神撞爛電箱造成近千戶停電，台電派員搶修預計下午4點恢復供電。圖／讀者提供

台電 屏東

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