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高屏溪川流量續升 陳其邁：水情燈號將據雨量調整

中央社／ 高雄27日電

高屏溪攔河堰川流量持續上升，高雄市長陳其邁今天表示，抗旱水井在5月首波降雨後已停抽，山區雨量不錯，對挹注地下水源有很大助益，水情燈號將根據雨量做調整參考。

根據經濟部水利署南水局資料顯示，截至今天上午11時，高屏溪攔河堰川流量為36.1cms（立方公尺/秒），比4月一度下滑不到5cms大幅攀升。

陳其邁今天上午在2023高雄鳳荔季活動接受媒體聯訪時提及水情表示，高屏溪川流量上升，昨晚雨水也下對地方，山區普遍降雨量不錯，會根據雨量做為調整水情燈號的參考。

陳其邁並指，高雄甲仙攔河堰越域引水到台南，也對南化水庫挹注很大，幫助台南水情紓解；高雄抗旱水井也從5月首波降雨後停抽，這段時間除了使用伏流水、地面水作為正常供水，山區降雨也對挹注地下水水源有很大助益。

陳其邁表示，因應極端氣候挑戰，建立韌性永續的水資源管理很重要，今天上午也向水利署提到，希望汛期後，能夠推動在地滯洪概念；此外，區域間的水資源管理機制也很重要，未來南高屏3縣市在水資源聯合管理上會更密切合作。

陳其邁出席2023高雄鳳荔季活動，為高雄玉荷包及鳳梨等農產品宣傳，陳其邁說，今年雨水少，玉荷包甜度高很好吃，而鳳梨目前價格穩定，市府會持續關注，歡迎民眾到大樹區舊鐵橋等景點走走，品嘗好吃的鳳梨和玉荷包。

將代表國民黨參選總統的新北市長侯友宜今、明2天將到高雄展開選舉行程，陳其邁說，選舉到各地走走也正常，任何人來高雄都歡迎。

陳其邁 雨量

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