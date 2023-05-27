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高雄觀音湖滯洪池 下月完工
高雄市政府花費4千萬改造觀音湖為兼具滯洪調節功能的設施，預計下月完工，滯洪量56萬噸，可減輕獅龍溪至少12%洪峰流量；另觀音湖內埤生態廊道工程在上月開工，計劃改善棲地、復育生物及生態環境。由於下周強颱瑪娃進逼台灣，市長陳其邁視察表示，颱風來正好來考驗滯洪池是否做好整治。
高雄仁武區水管路、澄觀路一帶過去逢大雨必淹水，水利局自去年4月起斥資4千萬整治觀音湖滯洪池，另以交通部觀光局補助的9千萬打造內外埤生態廊道，總體整治工程共砸下1.3億，盼有效減緩下游淹水問題。
高雄市長陳其邁昨午前往視察觀音湖工程進度，他指強颱瑪娃下周恐怕直撲台灣，「颱風來，正好考驗觀音湖滯洪池整治功效」。
陳其邁要求水利局注意颱風動態並做好防汛通報，持續監控觀音湖水位，鄰近側溝及聯外排水路也要保持暢通，減少淹水災情發生。
水利局長蔡長展說，觀音湖原作為農業灌溉，但近年大社、仁武地區產業發展快速，下游農地漸轉為工廠及住宅使用，為減輕仁武下游地區排水負擔，觀音湖將改造為灌溉兼具滯洪調節功能的防洪設施。
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