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潮州明德中學重劃案 地主質疑縣府有違失

聯合報／ 記者張已亷／屏東報導

屏東縣潮州明德中學自辦市地重劃案引發爭議，縣府地政處日前召開協調會，羅姓地主認為，都市重劃違背法定程序、私校土地無端變建地，有惡意圈地嫌疑，此舉違反公平正義，「好處給財團、損失算地主」；縣府地政處表示，該案都市計畫已依法核定，雙方協調若無共識可訴諸司法救濟。

明德中學自辦市地重劃案遭地主質疑，屏縣府地政處日前邀水利、民政、潮州鎮公所、重劃會、羅姓地主協調，並重申立場中立，絕無圖利，但羅姓地主認為重劃內容偏頗，違反居住正義

羅姓地主指出，此案在潮州鎮都市計畫階段他就反對，第1次通盤檢討未將他的祖厝納入，第2次通盤檢討卻強行畫入，違背公開展覽及公聽會程序，有惡意圈地，違反公平嫌疑。

他更說，立法院去年通過私校退場條例，規定校產歸公，但明德中學在立法之前就將校地變更為住宅用地，自家祖厝從住宅用地變更為鄰里公園兼兒童遊樂場，土地繳稅50坪、徵收卻變45坪，5坪地憑空消失「這種徵收方式太離譜，好康的都是財團，損失的都是地主，哪裡是居住正義」？

羅姓地主質疑自辦重劃假借整體開發、促進地方發展名義，強行變更都市計畫，且重劃會與縣府對羅家沒有安置計畫，未來恐流離失所。地政處強調，縣府立場中立，重劃會與羅姓地主協調不成，可循司法途徑，至於沒有徵收的5坪地，因位於水道內，沒畫入整體開發範圍內。

都市計畫 司法 居住正義

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