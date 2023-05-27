高雄成恐龍世界？1晚抓74隻綠鬣蜥

綠鬣蜥一度是熱門寵物，許多飼主視為飼養爬蟲類入門首選，但綠鬣蜥逃逸野外或遭棄養，導致族群量愈來愈龐大，已成危害生態環境的大麻煩。經粗估，高雄一年捕獲量高達5千隻，近日大寮區一夜捕捉74隻，市民說高雄成「恐龍世界」。學者建議，繁殖期之前要把準備生蛋的綠鬣蜥先清除，減少繁殖量。

綠鬣蜥會挖土堤，破壞農田，高雄去年下半年度移除數量多達3358 隻。上月衛武營都會公園辦兒童節系列活動，綠鬣蜥在樹上亂竄，驚動警察派人到場警戒。24日大寮鄉親通報綠鬣蜥出沒，農業局委外團隊在會結地區抓到74隻，當地居民大呼恐怖，憂心高雄成「恐龍世界」。

「一次70幾隻真的很扯！」議員邱于軒說，綠鬣蜥會在屋頂跑來跑去，甚至進入住家，別說小朋友害怕，大人也會怕，以前都是捉一、兩隻，這次一口氣捉這麼多，令人意外。

農業局委外團隊通常趁綠鬣蜥夜間睡覺時行動，有時綠鬣蜥會趴在高度約2層樓的樹枝，即用竹竿搭配套繩，套住牠的頭部，捉到之後還要用膠帶綑綁嘴巴、身體，防止掙扎逃走。

農業局植生科長張韻萍表示，這次1晚抓到74隻綠鬣蜥，是相當罕見，捕捉點附近有大水溝，有水、有食物，綠鬣蜥因而形成一個族群，這次大多捉到今年孵化的小綠鬣蜥，全長不到30公分，遵照林務局指導規範，全數人道移除。

屏東科技大學野生動物保育研究所副教授陳添喜說，綠鬣蜥量沒有正式統計數字，通常3月中到3月底產卵，繁殖量與降雨狀況有關，今年乾旱，產卵期提早到3月初，5月中到5月底正是孵化期，綠鬣蜥一年一生，大隻者可產7、80顆卵，他說「74隻還好，最多1小時抓過100多隻」，若不積極清除，將來恐成「恐龍治國」。

「綠鬣蜥最大的危害是看到綠的就會吃」，陳添喜指出，國外綠鬣蜥原本不吃榕樹業，爆量時，連黃金榕的嫰葉都吃，只要是綠的，會開花的植物都吃光光。此外，各縣市常標榜一年抓幾千隻，但不見綠鬣蜥有效減量，繁殖期前要把準備生蛋的綠鬣蜥先清除，才能有效控制數量。