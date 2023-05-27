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法規跟不上 儲能場成鄰避設施

聯合報／ 記者呂慧瑜古和純石秀華王昭月鄭朝陽／連線報導

全球為穩定電網及提高綠電使用率，正積極發展儲能，也扮演電力不足的救援角色，但儲能業者坦言，儲能電池一旦爆炸失火，不但溫度很高，火還滅不掉，安全疑慮讓民眾抗爭不斷，拒絕與儲能場為伍，視為新的鄰避設施，高雄近來發生幾起儲能場抗爭事件，業者最後均棄守，不利發展。

目前國內對儲能場尚無法規，消防署參考國外規範訂定戶外儲能設備的「安全指引」，儲能場須距離建築物、道路、停車場等設施卅公尺以上，條件嚴苛。吳鳳科大消防系助理教授黃奕豪說，目前儲能場站都設於鐵皮貨櫃或具1小時防火時效的貨櫃裡，儲能系統若燒起來，影響範圍約5公尺以內，規模不會很大。

依消防署指引，儲能站距建築物距離至少要3公尺以上，未達3公尺則需再加設防爆牆，主要避免鋰電池燃燒產生氫氣等會爆炸氣體。但也因為儲能櫃是包覆性，火在貨櫃裡面燒，搶救時打開貨櫃門會有回燃等爆燃現象，對消防人員造成危害，因此需加水霧做防護，包括周圍水源儲備量要夠，其次利用機器人搶救，而不讓消防員用肉身去開門，可避免瞬間火衝的危險性。

嘉南藥理大學公共安全及消防系特聘教授蘇銘宏表示，目前儲能槽多設在工廠內，國內亦無相關法規可規範；萬一發生火災，只能以自動滅火設備或泡沫救災，「消防泡沫滅火不是問題，但牽扯到電力問題，相關法規應跟上腳步」。

針對儲能場成人人喊打的鄰避設施，義守大學副校長李樑堅表示，為避免這類鄰避設施造成附近居民反彈，除正視安全問題，化解居民疑慮外，地方政府亦可訂定回饋補償機制，展現睦鄰誠意，提高人民接受度。

台泥積極發展儲能事業，已率先研發出超高性能混凝土（UHPC）儲能櫃。台泥企業團董事長張安平表示，傳統的金屬儲能櫃在戶外都必須與建築物保持一定距離，耐火抗爆的UHPC儲能櫃是比金屬櫃更好的選擇，也期待法規早日出爐。

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