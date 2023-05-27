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林園設儲能場遭抗爭 業主：不蓋了

聯合報／ 記者王昭月古和純／高雄報導
昌懋公司規畫在高雄林園廠區建置小型儲能場，地方居民獲知後昨早前往抗爭。記者王昭月／攝影
昌懋公司規畫在高雄林園廠區建置小型儲能場，地方居民獲知後昨早前往抗爭。記者王昭月／攝影

高雄近來興建儲能場爭議不斷，以鋼鐵業起家的昌懋公司計畫在林園廠區設置1.3MW（130萬瓦）的儲能場，昨天遭近60名鄉親拉布條抗議，批儲能場恐有爆炸危害環境及生命財產安全之虞，且昌懋事先未溝通，太不尊重地方。昌懋董事長周坤海說，設儲能場是響應政府政策，既然地方有疑慮，昌懋就不蓋了。

近來全台有多起儲能場興建案都遭居民強烈反彈，三地能源公司計畫在高雄市鳳山牛稠埔興建170MW全國最大儲能場，每天約可儲存供應3萬戶的電力，但遭居民數度抗議，最終另覓他處。昌懋要在林園區建1.3MW儲能廠，約可供230戶一日用電，規模雖小，地方仍存疑慮。

林園區里長聯誼會主席洪進財昨率眾至昌懋林園廠拉布條抗議，一行人高喊「救救林園人，拒絕設場」、「昌懋，不要來拉屎」。洪進財說，昌懋未召開公聽會與地方溝通，各里辦事處到5月15日接獲公所公文才知要設，「太不尊重地方」。

洪進財說，昌懋儲能場規模雖不大，仍有爆炸風險，危及環境、生態與居民健康安全，何況場區旁是木材廠，失火將一發不可收拾，儲能場不能帶動地方就業及產業發展，有害無益，林園人因有工業區已被拖累40年，不希望再來危險及爆炸性的開發案。

議員李雨庭表示，高市府經發局長廖泰翔曾承諾，只要地方反對，一定站在民意這邊，不會核可。議員黃天煌表示，儲能場不是必要的公共設施，且儲電賣給台電是營利行為，對林園人毫無意義，過去永安電廠就曾發生爆炸事件，民間設立的儲能場安全恐堪慮。

經發局表示，依經濟部相關規範，併網型儲能開放設置區域主要為工業區，非都市土地的丁種建築用地，若是合法登記工廠，可附設於廠區範圍，昌懋則是合法提出設置計畫。

昌懋董事長周坤海說，因政府開放申設儲能場，一切依法使用土地規畫建置，且儲能場規模很小，但既然地方居民有疑慮，「這麼麻煩，就不做了」。

爆炸 議員

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