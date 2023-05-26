黑嘴端鳳頭燕鷗孵蛋 直播馬祖神話之鳥溫馨復育

台北市野鳥學會今天表示，世界極度瀕危物種「神話之鳥」黑嘴端鳳頭燕鷗，已有5隻飛抵馬祖並配對孵蛋，復育成果大進展。直播可欣賞牠們邊孵蛋又「鬥嘴」的畫面，幸福又療癒。

台北市野鳥學會理事長李昭賢今天接受中央社記者電訪表示，黑嘴端鳳頭燕鷗是台灣一級保育類野生動物，也是IUCN（國際自然保護聯盟）認列受威脅等級最高的極危物種（CR）。研究人員統計，全世界僅剩約150隻，遠比大家熟悉的黑面琵鷺、台灣黑熊及石虎更稀少。

李昭賢說，全世界的黑嘴端鳳頭燕鷗，僅在南韓全羅南道、中國大陸浙江，及台灣的馬祖及澎湖繁殖，每年約有10隻左右到馬祖繁殖，是第2大棲地。台北鳥會自2008年投入保育，監測族群、經營棲地、追蹤衛星、監測即時影像、推廣環境教育、舉辦國際研討會。

台北鳥會副總幹事蔣功國說，監控發現，包括白眉燕鷗及蒼燕鷗等，5月中旬已有上千隻抵達馬祖繁殖，直到23日於鐵尖島才穩定族群，其中，5隻黑嘴端鳳頭燕鷗特別珍貴。當中，還包含1隻2015年在馬祖出生，編號A74的黑嘴端鳳頭燕鷗「馬妞」。

蔣功國說，觀察配對的黑嘴端鳳頭燕鷗至少有兩對，其中一對已在孵蛋，另一對似乎仍在觀望尋找巢位。「馬妞」仍是孤家寡人，希望牠能盡快順利找到伴侶，一起加入復育繁殖行列；其餘燕鷗的繁殖也盛況可期。

紀錄片導演梁皆得告訴中央社記者，2000年，因膠卷底片調光機故障，意外在馬祖峭壁旁，紀錄到被認為絕種60多年的黑嘴端鳳頭燕鷗真面目，前中研院研究員劉小如博士為此賦予「神話之鳥」美譽。

梁皆得說，依繁殖紀錄，馬祖燕鷗孵卵期集中在7月初以前，燕鷗大約4週可孵化，這段時間最敏感，以往曾發生數次因夜間漁船干擾，導致數千隻燕鷗集體棄巢。22日起可透過直播，讓更多民眾24小時關心，避免棲地受干擾。

有網友留言，到看到鳳頭燕鷗降落時的身影，「真怕牠們踩破蛋」，也有看到親鳥輪流孵蛋，令網友感到有趣。

連江縣政府產業發展處告訴中央社記者，縣府與海洋委員會海洋保育署、海巡署合作，加強取締夜間緊鄰島礁作業的漁船。棲地也定期除草，建立完善監測小屋、電力、網路及即時影像系統。

李昭賢說，他觀察飛鳥20年，也無緣親自觀察到黑嘴端鳳頭燕鷗，現在，很幸運透過網路直播，關注孵蛋中的黑嘴端鳳頭燕鷗，一邊孵蛋一邊與其他的鳳頭燕鷗「鬥嘴」，更期待將來「神話之鳥」溫馨育雛的過程。

產發處長林志豐說，希望今年將黑嘴端鳳頭燕鷗的保育議題主流化，直播是很好的媒介，但在無人島礁建置相關設備不易；感謝台灣優比快科技公司贊助部分設備，陽明交通大學前瞻火箭研究中心技術支援架設微波天線，及參與群募計畫及善心捐款的民眾，讓大家有機會認識馬祖縣鳥。