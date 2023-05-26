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飛龍瀑布今再發現遺體 5罹難者位置集中在百米瀑與60米瀑間
屏東縣霧台鄉飛龍瀑布10人溯溪團，20日溪降時遇雨溪水暴漲，5人受困生還，1人當場無生命跡象吊掛岩壁上，4人遭沖走，屏東縣消防局經連日搜尋後，目前尋獲4具遺體，今天上午在60米瀑下游處發現疑似第五具遺體，由於天氣關係無法抵達，遺體發現位置處集中在百米瀑與60米瀑中間。
屏東縣霧台鄉飛龍瀑布因地勢險峻，峽谷地形，是許多溪降者秘境，20日這群溯溪團共10人，來自北中南各地的溯溪玩家，當中還有民間單位搜救教官、義消特搜隊員，20日清晨出發時天氣晴朗，未料中午過後下起雨，10人在溪降過程中遇雨溪水暴漲，加上當地峽谷地形，幾乎沒有退路。
10人中有5人受困生還。罹難者37歲彭女當晚失去生命跡象，因受困位置掛在岩壁上，救援難度高，22日直升機吊掛下山、21日下午3點多，空拍機發現，在百米深潭下方處發現41歲陳男，直升機吊掛下山。25日上午，搜救人員用空拍機發現在百米瀑布下方深潭處有兩具遺體，搜尋確認後為27歲陳女、35歲黃男。
今上午8點多空拍機發現疑似第五具遺體，經肉眼看見手、腳，遺體卡在岩壁下，下遊處還有橘色包包，但是否為最後一名失蹤的27歲蕭男，須等遺體下山後，家屬指認才能釐清。
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