快訊

與馬英九會面請益台海關係 侯友宜：對和平繁榮永續同樣堅持

日本長野縣攻擊案釀4死 目擊者憶恐怖過程：凶嫌殺警後淡定離開

聽新聞
test
0:00 / 0:00

飛龍瀑布今再發現遺體 5罹難者位置集中在百米瀑與60米瀑間

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
飛龍瀑布10人溯溪團5人生還，尋獲的罹難者位置在百米瀑布與60米瀑布之間，圖為昨天現場搜尋空拍情況，溪水湍急。圖／屏東縣消防局提供
飛龍瀑布10人溯溪團5人生還，尋獲的罹難者位置在百米瀑布與60米瀑布之間，圖為昨天現場搜尋空拍情況，溪水湍急。圖／屏東縣消防局提供

屏東縣霧台鄉飛龍瀑布10人溯溪團，20日溪降時遇雨溪水暴漲，5人受困生還，1人當場無生命跡象吊掛岩壁上，4人遭沖走，屏東縣消防局經連日搜尋後，目前尋獲4具遺體，今天上午在60米瀑下游處發現疑似第五具遺體，由於天氣關係無法抵達，遺體發現位置處集中在百米瀑與60米瀑中間。

屏東縣霧台鄉飛龍瀑布因地勢險峻，峽谷地形，是許多溪降者秘境，20日這群溯溪團共10人，來自北中南各地的溯溪玩家，當中還有民間單位搜救教官、義消特搜隊員，20日清晨出發時天氣晴朗，未料中午過後下起雨，10人在溪降過程中遇雨溪水暴漲，加上當地峽谷地形，幾乎沒有退路。

10人中有5人受困生還。罹難者37歲彭女當晚失去生命跡象，因受困位置掛在岩壁上，救援難度高，22日直升機吊掛下山、21日下午3點多，空拍機發現，在百米深潭下方處發現41歲陳男，直升機吊掛下山。25日上午，搜救人員用空拍機發現在百米瀑布下方深潭處有兩具遺體，搜尋確認後為27歲陳女、35歲黃男。

今上午8點多空拍機發現疑似第五具遺體，經肉眼看見手、腳，遺體卡在岩壁下，下遊處還有橘色包包，但是否為最後一名失蹤的27歲蕭男，須等遺體下山後，家屬指認才能釐清。

飛龍瀑布10人溯溪團，屏東縣消防局已尋獲4具遺體，今上午發現疑似第五具遺體，但因天氣因素還無法接觸，要視明天天氣狀況而定，5具遺體發現的相對位置。圖／屏東縣消防局提供
飛龍瀑布10人溯溪團，屏東縣消防局已尋獲4具遺體，今上午發現疑似第五具遺體，但因天氣因素還無法接觸，要視明天天氣狀況而定，5具遺體發現的相對位置。圖／屏東縣消防局提供

屏東縣 空拍機 溯溪

延伸閱讀

飛龍瀑布環境險峻 屏縣府：加強告示提醒環境風險

飛龍瀑布意外疑發現最後1人 山區雲層厚今遺體無法吊掛

飛龍瀑布意外最後1人找到了？空拍機發現疑1遺體 水勢湍急搜救需高繞

飛龍瀑布溯溪4死1失蹤 屏縣府邀集各單位研議預防措施

相關新聞

顧小孩疼老人！屏東市提高重陽禮金、放寬生育津貼要件

屏東市公所於市民代表會第1次定期會提案，經審議通過「屏東市生育獎勵金補助條件放寬」、「屏東市75歲以上長者重陽禮金加碼」...

郭台銘27日高雄行？ 黃復興系統澄清絕無此事

鴻海集團創辦人郭台銘爭取總統提名失利，原本傳出明天（27日）會來高雄果貿參加一場黃復興系統安排的感恩會活動。對此黃國雄黨...

飛龍瀑布今再發現遺體 5罹難者位置集中在百米瀑與60米瀑間

屏東縣霧台鄉飛龍瀑布10人溯溪團，20日溪降時遇雨溪水暴漲，5人受困生還，1人當場無生命跡象吊掛岩壁上，4人遭沖走，屏東...

高雄林皇宮遭爆料環境髒亂又欠薪 市府稽查不符衛生標準

高雄知名婚宴會館「THE林皇宮」，近日傳出拖欠員工薪資，還有員工向媒體爆料餐廳餐廳的環境髒亂，有蟑螂老鼠橫行。高雄市衛生...

高雄觀音湖滯洪池下月完工 綠廊道復育螢火蟲生態環境

高雄市政府花費4千萬改造觀音湖為兼具滯洪調節功能的設施，預計下月工程完工，滯洪量56萬噸，可減輕獅龍溪至少12%洪峰流量...

飛龍瀑布環境險峻 屏縣府：加強告示提醒環境風險

屏東縣霧台鄉飛龍瀑布10人溯溪團，20日溪降僅5人生還，屏東縣府昨召開會議，請相關單位在飛龍瀑布群出入路徑等區域加強設置...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦