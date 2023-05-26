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顧小孩疼老人！屏東市提高重陽禮金、放寬生育津貼要件

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導
屏東市長周佳琪表示，考量民眾生活型態，放寬育兒補助標準，顧及物價通膨，提高重陽敬老金。記者張已亷／攝影
屏東市長周佳琪表示，考量民眾生活型態，放寬育兒補助標準，顧及物價通膨，提高重陽敬老金。記者張已亷／攝影

屏東市公所於市民代表會第1次定期會提案，經審議通過「屏東市生育獎勵金補助條件放寬」、「屏東市75歲以上長者重陽禮金加碼」2案；市長周佳琪表示，考量民眾生活工作型態的不同需求，放寬育兒補助要件標準，造福更多青年父母，增加市籍人口數，另顧及物價通膨，提高重陽敬老金，讓更多長輩受惠。

市長周佳琪表示，屏東市生育獎勵金補助要件原為全縣最嚴格，在新生兒父母親設籍要求上規定「新生兒之父母均設籍屏東市」才能申請補助，造成不少民眾為了守住農民保險而不符資格。

另考量現今民眾工作及居住型態不同需求，將條件放寬為「只要父母其中一方設籍屏東市一年」，以符社會現況，未來市公所補助1萬5千元加上縣府2萬元，總計3萬5千元的育兒津貼，盼能藉此減緩人口外移，提升生育率，增加屏東市人口數。

市公所指出，市內總計約有1萬1330位75歲以上高齡長者，此次加碼改制公所整年預算約增加544萬元左右，重陽禮金額度從600元提升至1000元，百歲人瑞由3600元提高至6000元，凡是今年12月31日（含）前，年滿75歲（含）以上且於6月30日前（含當日），設籍屏東市的長者，都符合禮金發放資格。

屏東市公所於市民代表會第1次定期會提案，經審議通過「屏東市生育獎勵金補助條件放寬」、「屏東市75歲以上長者重陽禮金加碼」2案。記者張已亷／攝影
屏東市公所於市民代表會第1次定期會提案，經審議通過「屏東市生育獎勵金補助條件放寬」、「屏東市75歲以上長者重陽禮金加碼」2案。記者張已亷／攝影

屏東 父母 生育

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