顧小孩疼老人！屏東市提高重陽禮金、放寬生育津貼要件

屏東市公所於市民代表會第1次定期會提案，經審議通過「屏東市生育獎勵金補助條件放寬」、「屏東市75歲以上長者重陽禮金加碼」2案；市長周佳琪表示，考量民眾生活工作型態的不同需求，放寬育兒補助要件標準，造福更多青年父母，增加市籍人口數，另顧及物價通膨，提高重陽敬老金，讓更多長輩受惠。

市長周佳琪表示，屏東市生育獎勵金補助要件原為全縣最嚴格，在新生兒父母親設籍要求上規定「新生兒之父母均設籍屏東市」才能申請補助，造成不少民眾為了守住農民保險而不符資格。

另考量現今民眾工作及居住型態不同需求，將條件放寬為「只要父母其中一方設籍屏東市一年」，以符社會現況，未來市公所補助1萬5千元加上縣府2萬元，總計3萬5千元的育兒津貼，盼能藉此減緩人口外移，提升生育率，增加屏東市人口數。