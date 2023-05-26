綠鬣蜥數量無以計數 學者憂未來恐變「恐龍治國」

聯合報／ 記者王昭月王勇超／高雄即時報導
今年４月4日鳳山區衛武營都會公園舉辦「孩翻高雄2023兒童節」活動，家長發現攤位後方的樹上有綠鬣蜥。記者王勇超／攝影
今年４月4日鳳山區衛武營都會公園舉辦「孩翻高雄2023兒童節」活動，家長發現攤位後方的樹上有綠鬣蜥。記者王勇超／攝影

高雄爆出一夜抓到74隻綠鬣蜥，數量驚人，被網友譏為「恐龍王國」，專攻綠鬣蜥生態研究的屏東科技大學野生動物保育研究所副教授陳添喜說，「74隻還好啦，他們最多1小時曾抓過100多隻」，他表示，由於未曾有大規模統計，國內綠鬣蜥數量無從查考，目前四處可見流竄，若不積極清除，將來恐怕變成「恐龍治國」也說不定。

陳添喜今天到台南捕捉綠鬣蜥，聽說高雄一夜捕獲74隻，笑說「還好啦」，捕捉團隊在孵化期出擊，有時2、3窩就能抓到逾百隻。

他說，綠鬣蜥通常在3月中到3月底產卵，繁殖量與降雨狀況有關，今年因乾旱，產卵期提早到3月初，5月中到5月底正是孵化期，綠鬣蜥一年一生，體型逾40公分的母 ，一次可產卵逾50顆，更大隻的產7、80顆都有，體型20幾公分的也能產出10多顆卵，繁殖力可觀。

陳添喜說，綠鬣蜥一般棲居溝渠，最早在高雄曹公圳現蹤，從大樹舊鐵橋到仁武延伸至楠梓、後勁都有，再流竄至鳳山溪一帶，現在高雄大東藝術文化園區，衛武營一帶常可看見綠鬣蜥出現，農業局指民眾看到就可隨時通報，但以現今的「氾濫」程度，市府1999專線不就被打到爆。

「綠鬣蜥最大的危害是看到綠的就會吃」，陳添喜指出，國外綠鬣蜥原本不吃榕樹業，爆量時，連黃金榕的嫰葉都吃，只要是綠的，會開花的植物都吃光光，屏東萬丹紅豆苗被吃光，就是現在進行式。

他無奈地說，各縣市常標榜一年抓幾千隻，但不見綠鬣蜥有效減量，政府如果以「減量」為政策，應該是在平常就捕抓清除，不是到產卵季才行動，優先把繁殖力強的優先清掉， 或繁殖期前，把準備生蛋就先清掉，才能控制數量。

綠鬣蜥 屏東 恐龍

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