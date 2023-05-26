金門首設社區心理衛生中心 盼情緒困擾民眾勇於尋求協助

現代人壓力大，憂鬱症與心理疾病頻傳。金門縣衛生局今天為首個「社區心理衛生中心」舉行揭牌典禮，未來每位鄉親每年有6到8次的免費諮商服務。金門縣副縣長李文良表示，希望心衛中心的成立，能發揮功能，降低心理疾病所衍生出來的社會成本。

衛生局表示，金門縣積極尋找社區心理衛生中心合適地點，今年完成布建第一處社區心理衛生中心，位於衛生行政大樓5樓，位置鄰近衛生福利部金門醫院、金湖鎮社會福利中心、長期照顧管理中心，有利於媒合社政、衛政、警政等各種資源。社區心理衛生中心服務內容涵蓋自殺防治、精神疾病防治、酒精成癮、網路成癮等健康醫療服務資源。

李文良在致詞時表示，隨著文明社會的進步與開放，人們心理的問題也更顯而易見，心衛中心的成立，能夠對民眾心理層面的問題有所幫助。有些人不敢面對自己心裡的問題，可能會積少成多、越來越嚴重，他鼓勵有困難的民眾要勇於尋求協助。

李文良提到，往年的十大死因，自殺經常上榜，顯示這是值得重視的社會問題，也耗費許多社會成本，希望心衛中心的成立能發揮功能，成為金門民眾的「心」據點。

衛福部心理健康司專門委員洪嘉璣指出，現代人需要越來越強的「心理韌性」來因應生活的挑戰，也有許多個案需要醫療的資源、協助他們融入社區，因此社會安全網計畫中，希望結合地方政府，推動心理衛生中心，來守護民眾的心理健康。

心理衛生中心配置心理師、社工師、關懷訪視員、職能治療師等醫事人員，能夠提供民眾多元的心理衛生教育、心理健康促進活動、治療等，讓民眾能夠就近找到這類的資源，如果民眾有需要，心衛中心也可以拓展出去、走進社區，提供個案關懷訪視。