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屏東縣府公告屏東市歷史人文風貌區 開放民宿設立申請

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東市兩家民宿都位在勝利星村，新發文旅是去年開設，也是屏東市第二家民宿。記者劉星君／攝影
屏東市兩家民宿都位在勝利星村，新發文旅是去年開設，也是屏東市第二家民宿。記者劉星君／攝影

屏東市區近年來隨著勝利星村、最美森林圖書館、縣民公園與屏菸1936文化基地等熱門景點，吸引遊客造訪，今年春節10天連假遊客到訪近百萬人次，縣府提供給旅客多元住宿型態，根據民宿管理辦法，1年多努力，今年5月23日正式公告屏東市都市計畫區內劃設「具人文或歷史風貌之相關區域」得設置民宿的範圍。

交旅處指出，本次公告得申請設置民宿的劃設範圍計有2處，第1處為屏東市「勝利星村周邊區域」：西以和平路，南至建國路，接東到台24線並北轉自由路到忠孝路圍繞之範圍（道路中心線以內）。

第2處為「屏菸1936文化園區周邊區域(住宅區)」： 沿民生路至民生東路為界，再沿和生路一段到歸仁路的住宅區，再沿菸廠圍牆為界，後沿民興路至民福路，再至殺蛇溪為界圍繞之範圍（道路中心線以內）。

交旅處指出，此2處是經縣府召開文資委員顧問會議通過，屬是屏東市歷史建築最密集區域，包含勝利星村、屏東菸廠等歷史建築，還包括屏東書院、屏東公園，更有代表庶民日常的北區市場及大埔飲食文化，範圍內還密布歷史悠久的廟宇及信仰中心如媽祖廟，兼具文化資源的深度及厚度。

交旅處指出，屏東市旅館共28家，總房間數1109間房，屏東市大型飯店包括鮪魚、薇米、還有在長治農科的同合商務會館為主，其他汽車旅館、老旅社為主。

交旅處指出，屏東市區藉由本次劃設程序且完成1個月公告後，即可開放屏東市居民取得申請民宿的資格，鼓勵有興趣的民眾申請，讓更多外地人透由住宿的多元選擇認識屏東。

屏東縣議員陳揚說，屏東市開放民宿業者申請，希望相關單位能提供單一窗口，一條龍式協助業者申請，希望能有特色指標性的民宿申請，也能吸引國際觀光旅客造訪。

屏東縣府公告屏東市都市計畫區內劃設「具人文或歷史風貌之相關區域」得設置民宿的範圍。圖／屏東縣府交旅處提供
屏東縣府公告屏東市都市計畫區內劃設「具人文或歷史風貌之相關區域」得設置民宿的範圍。圖／屏東縣府交旅處提供
屏菸1936文化基地，菸葉館的山形牆，成為打卡熱點。記者劉星君／攝影
屏菸1936文化基地，菸葉館的山形牆，成為打卡熱點。記者劉星君／攝影
屏東市勝利星村不定期舉辦市集活動。圖／屏東縣文化處提供
屏東市勝利星村不定期舉辦市集活動。圖／屏東縣文化處提供
屏東縣府公告屏東市都市計畫區內劃設「具人文或歷史風貌之相關區域」得設置民宿的範圍。圖／屏東縣府交旅處提供
屏東縣府公告屏東市都市計畫區內劃設「具人文或歷史風貌之相關區域」得設置民宿的範圍。圖／屏東縣府交旅處提供

屏東縣 民宿 歷史建築

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