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當傳統市場染上「微工業風」高雄大發市場變新潮
高雄市府持續爭取及編列預算改造各地老舊市場，近日完成大寮大發、武廟及苓雅等地公有市場。其中大發市場變身帶有「微工業風」的新潮市場，攤商肯定蔬菜改放木盒提升質感，攤位視覺變得明亮又顯眼。經發局指出，3年來共投入4.3億改善全市72處市場，將會持續導入青銀共市，活絡在地經濟。
鹽埕區「鹽一市場」去年改造完成，陸續獲得謬思設計大獎、日本BRUTUS雜誌肯定。經發局指出，在此波改造計畫中，苓雅市場點亮入口意象廊道，有利一日三市的經營模式，另在大寮大發公有市場進行微工業風改造，從外觀招牌、內部通風、攤台及廁所都刻意營造年輕感。
大發市場林姓攤商說，為配合整體工業風，設計師設置蔬果木盒，提升質感，將蔬菜改放在一格格斜坡設計的木盒中，木盒有效提升質感，攤位看起來也更明亮顯眼，改造後營業額增加，商機提升不少。
經發局長廖泰翔表示，市長陳其邁重視傳統市場，並將市場修繕與活化列為重要施政目標，上任3年來核定4.3億元經費，已完成72處市場與攤集場改造，環境改善、耐震補強及活化是市場改造的三大目標。
為替傳統市場注入活力，經發局與青年局合作，由青年創業發展基金推出「市場青年創業補助計畫」，兩年來補助67件、總金額超過1400萬，販售特色美食與文創商品，促進青銀兩代交流，可望為老市場注入新靈魂，吸引年輕客群。
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