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爭取公地放領 台東500位鄉親縣議會拉布條陳情

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東各鄉鎮超過500鄉親，今前往縣議會喊出「還我土地、公地放領」的沉痛聲明，呼籲政府相關部門要審慎檢討現有不公不義的土地政策，落實土地正義、還地於民的精神。記者尤聰光／攝影
台東各鄉鎮超過500鄉親，今前往縣議會喊出「還我土地、公地放領」的沉痛聲明，呼籲政府相關部門要審慎檢討現有不公不義的土地政策，落實土地正義、還地於民的精神。記者尤聰光／攝影

台東各鄉鎮超過500位鄉親，今天在民進黨前立委賴坤成、議員林參天及台灣平權會代表帶領下，前往縣議會喊出「還我土地、公地放領」的沉痛聲明，呼籲政府相關部門要審慎檢討現有不公不義的土地政策，落實土地正義、還地於民的精神。

縣府地政處表示，針對公地放領政策，一直以來縣府都向中央反映，但因921地震及颱風等災害影響，中央遲未同意放領，且牽涉層面廣，中央認為必須謹慎討論處理。

林參天說，台東縣因傳統領域、原住民保留地及台糖土地等法定問題，使漢人承租的土地變成原保地，一再被收回，有人耕作40年的國有租地一夕被拒續租約，甚至被收回做原住民保留地後，分配給原住民。

他說，以太麻里金針山區案子，最具代表性，因原保地之爭要被強制收回、甚至拆屋還地，這幾十年來，這些鄉親爭取自己安身立命的權益，面對不公不義的殘酷事實，幾乎求訴無門。

民進黨前立委賴坤成指出，從政以來，他的政見訴求，有一條「爭取公地放領落實土地正義」政見是重來沒有改變過，他主張中央應檢討現行不合理政策所衍生土地爭議，考量時代變遷及尊重土地利用的現況下，尋求讓原漢族群能更和諧共存共榮的多贏局面。

太麻里鄉金針山發展協會理事易作嘉說，他們長期爭取還我土地權益，最擔心「最後都無疾而終」，所以他們勇敢以實際行動去爭取，一定有希望。

台灣平權會代表吳天佑說，他們將長期持續站在民眾身邊，陪同鄉親一起爭取原有的土地權益，他正要著手撰寫陳情書，但是手邊缺乏台東地方法院一審的起訴書、被告答辯狀和判決書，包括林班地、保留地、國產署地和台糖土地等，請鄉親如有相關問題。

議員林參天說，台東縣因傳統領域、原住民保留地及台糖土地等法定問題，使漢人承租的土地變成原保地，面對不公不義的殘酷事實，幾乎求訴無門。記者尤聰光／攝影
議員林參天說，台東縣因傳統領域、原住民保留地及台糖土地等法定問題，使漢人承租的土地變成原保地，面對不公不義的殘酷事實，幾乎求訴無門。記者尤聰光／攝影

台東 原住民 賴坤成

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