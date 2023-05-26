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明德中學重劃案引爭議 地主質疑行政違法、重劃強取豪奪

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導
屏東縣潮州明德中學重劃案引發爭議，地主質疑校地變建地有行政瑕疵，自辦重劃強取豪奪民地；縣府表示，協調不成可訴諸司法救濟。記者張已亷／攝影
屏東縣潮州明德中學重劃案引發爭議，地主質疑校地變建地有行政瑕疵，自辦重劃強取豪奪民地；縣府表示，協調不成可訴諸司法救濟。記者張已亷／攝影

屏東縣潮州明德中學自辦市地重劃案引發爭議，縣府地政處日前召開協調會，羅姓地主認為，都市重劃違背法定程序、私校土地無端變建地，有惡意圈地嫌疑，此舉違反公平正義，「好處給財團、損失算地主」；縣府地政處表示，該案都市計畫已依法核定，雙方協調若無共識可訴諸司法救濟。

位於潮州鎮市中心的明德中學自辦市地重劃案引發爭議，地主質疑有圖利之嫌，縣府地政處日前邀集水利、民政、潮州鎮公所、重劃會、羅姓地主等人員進行協調，採內部會議，不開放讓媒體採訪，縣府重申立場中立， 絕無圖利，但羅姓地主表達強烈不滿，認為重劃內容偏頗，違反居住正義

羅姓地主指出，該案進行潮州鎮都市計畫時就表明反對，第1次通盤檢討未將他的祖厝納入，第2次通盤檢討卻強行畫入，違背公開展覽及公聽會程序，認為有惡意圈地，違反公平嫌疑。

他說，立法院去年通過私校退場條例，規定校產歸公，但明德中學在立法之前將學校用地變更為住宅用地，引人懷疑，另外，自家祖厝從原有的住宅用地，變更為鄰里公園兼兒童遊樂場，土地繳稅50坪、徵收卻變45坪，平白損失5坪，「這種徵收方式太離譜，好康的都是財團，損失的都是地主，這那裡是居住正義？」

他表示，該自辦重劃假借整體開發、促進地方發展名義，強行變更都市計畫，有圖利之嫌，且重劃會與縣府對羅家沒有安置計畫，未來恐流離失所。

地政處表示，縣府的立場中立，絕無圖利，重劃會與羅姓地主協調不成，雙方可以採取司法裁判，進行民事訴訟，對於沒有徵收的5坪地因位於水道內，沒有畫入整體開發範圍內。

屏東縣潮州明德中學重劃案引發爭議，地主質疑校地變建地有行政瑕疵，自辦重劃強取豪奪民地；縣府表示，協調不成可訴諸司法救濟。記者張已亷／攝影
屏東縣潮州明德中學重劃案引發爭議，地主質疑校地變建地有行政瑕疵，自辦重劃強取豪奪民地；縣府表示，協調不成可訴諸司法救濟。記者張已亷／攝影
屏東縣潮州明德中學重劃案引發爭議，地主質疑校地變建地有行政瑕疵，自辦重劃強取豪奪民地；縣府表示，協調不成可訴諸司法救濟。記者張已亷／攝影
屏東縣潮州明德中學重劃案引發爭議，地主質疑校地變建地有行政瑕疵，自辦重劃強取豪奪民地；縣府表示，協調不成可訴諸司法救濟。記者張已亷／攝影

都市計畫 居住正義

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