屏科大校友百進生技執行長賴正光 求學養成訓練紮實

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏科大傑出校友賴正光曾獲安永會計事務所國際性組織聖地牙哥地區2016年生命科學類「傑出企業家獎」，明年屏科大百年校慶，校方邀請賴正光出席與會。圖／屏科大提供
屏科大傑出校友賴正光曾獲安永會計事務所國際性組織聖地牙哥地區2016年生命科學類「傑出企業家獎」，明年屏科大百年校慶，校方邀請賴正光出席與會。圖／屏科大提供

百進生技（BioLegend）公司創辦人暨執行長賴正光，民國71年畢業於屏東科技大學獸醫系，求學階段紮實的實務訓練，奠定其獸醫專業與臨床操作，大四時期對免疫學產生情有獨鍾興趣，也種下日後創業種子。屏東科技大學2024年將舉辦百年校慶，校方屆時邀請賴正光回母校參加，盼他將精彩創業歷程與學弟妹分享。

64歲賴正光（Gene Lay）堪稱生技界台灣之光，2019年或屏科大傑出校友，他曾獲德國免疫學會榮譽勳章、安永會計事務所（Ernst & Young LLP）國際性組織聖地牙哥地區生命科學類「傑出企業家獎」、並於2020年以「人類通用雞尾酒v1.0（TotalSeq™-C Human Universal Cocktailv1.0）」，獲世界著名科學雜誌The Scientist （科學人）評選為最頂尖的十大創新發明之一。

屏科大校長張金龍、主任秘書施玟玲、獸醫學院長連一洋、教授陳石柱與獸醫學系校友蔡神榜特別安排，與賴正光線上交流，展開深入對談。

賴正光談及求學階段實務訓練，獸醫打下專業穩固基礎與臨床操作，大四時他對免疫學產生情有獨鍾興趣，種下日後創業的種子。他受到當時病理學專家教授劉正義的名言「上不了台大沒關係，現在開始好好努力學習，未來成為台大學生的老師。」求學期間努力鑽研有興趣的領域。

賴正光畢業後曾在國內生技產業任職，之後赴美，感受生物科技對人類醫學發展前景，碩士畢業後與友人合資26萬美元，成立了PharMingen公司，開發生物、免疫及醫學研究產品及檢驗試劑，廣泛應用於學界及產業界；當時1987年，他第一次創業，十年後該公司被BD Biosciences公司重金收購，在大型企業領略到公司營運模式與管理，2002年全球經濟泡沫化，以獨到的眼見再度創立生涯第二間公司百進生技（BioLegend）。

賴正光認為，生物科技是具前瞻性產業，鼓勵後學朝這方面精進，團隊成員齊心投入，帶動公司整體營運，提供全球品質優良的產品及服務。

屏科大指出，校友賴正光不僅是生技創業家，也是熱心捐贈者和教育者，他以自身經驗勉勵學弟妹在學期間打好基礎，「不要侷限自我，不要小看自己，找到興趣，做自己喜歡的事情，就會有動力鑽研更深層研究，從中發現自己無限的潛能，開創最寬廣的道路」。

創業有成，賴正光不忘回饋，長期資助國內外大學培育人才，他形容自己對免疫學著迷程度，是推進自己不斷向前動力。

生技 獸醫

延伸閱讀

急著上廁所掀開馬桶「噴出巨大哥吉拉」狂嘶叫！男嚇到腿軟：牠還對我潑水

第1家私大附屬獸醫教學醫院成立 亞大校長：培育學生提供服務

不畏逆境在校取得5證照 東專林文宇摘星進入屏科大

橘貓鼻孔拉出「超肥王蟲」還魔性海浪式蠕動！獸醫驚：這輩子第一次見到

相關新聞

高雄今年總預算1678.33億 創縣市合併後新高

睽違9年之久，高雄市府向議會提送總預算追加減案，今年度歲出與歲入各追加127億，總預算歲入規模達1678.33億、歲出1...

掩埋場回饋金爆分配不公 大寮山頂里民告狀

高雄市大寮區垃圾掩埋場回饋金爆發分配不公，山頂里7、80名里民昨趁監委下鄉時拉布條陳情，指他們距離掩埋場最近、人口最多，...

屏科大校友百進生技執行長賴正光 求學養成訓練紮實

百進生技（BioLegend）公司創辦人暨執行長賴正光，民國71年畢業於屏東科技大學獸醫系，求學階段紮實的實務訓練，奠定...

高雄鳳山20盞路燈不亮街道一片黑 台電曝原因：不影響民生用電

高雄市鳳山區正義里今晚7時許，突然有多盞路燈停電不亮，只剩路旁民宅窗戶傳出燈光，市議員李雅靜質疑：「路燈不亮成為天熱常態...

恆春得獎「漂浮城牆」變危橋 居民嘆「不維護比貪汙更可怕」

屏東縣政府在國片「海角七號」爆紅後，向交通部爭取到3億元的魅力據點計畫，10年前移交鎮公所後，因缺乏保養維護，相關建設在...

影／掩埋場回饋金爆分配不公 大寮山頂里向監委告狀

高雄大寮垃及掩埋場回饋金爆發分配不公，山頂里7、80名里民今趁監委下鄉前往拉布條陳情，指他們距離掩埋場最近、人口最多，分...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦