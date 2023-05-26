屏科大校友百進生技執行長賴正光 求學養成訓練紮實

百進生技（BioLegend）公司創辦人暨執行長賴正光，民國71年畢業於屏東科技大學獸醫系，求學階段紮實的實務訓練，奠定其獸醫專業與臨床操作，大四時期對免疫學產生情有獨鍾興趣，也種下日後創業種子。屏東科技大學2024年將舉辦百年校慶，校方屆時邀請賴正光回母校參加，盼他將精彩創業歷程與學弟妹分享。

64歲賴正光（Gene Lay）堪稱生技界台灣之光，2019年或屏科大傑出校友，他曾獲德國免疫學會榮譽勳章、安永會計事務所（Ernst & Young LLP）國際性組織聖地牙哥地區生命科學類「傑出企業家獎」、並於2020年以「人類通用雞尾酒v1.0（TotalSeq™-C Human Universal Cocktailv1.0）」，獲世界著名科學雜誌The Scientist （科學人）評選為最頂尖的十大創新發明之一。

屏科大校長張金龍、主任秘書施玟玲、獸醫學院長連一洋、教授陳石柱與獸醫學系校友蔡神榜特別安排，與賴正光線上交流，展開深入對談。

賴正光談及求學階段實務訓練，獸醫打下專業穩固基礎與臨床操作，大四時他對免疫學產生情有獨鍾興趣，種下日後創業的種子。他受到當時病理學專家教授劉正義的名言「上不了台大沒關係，現在開始好好努力學習，未來成為台大學生的老師。」求學期間努力鑽研有興趣的領域。

賴正光畢業後曾在國內生技產業任職，之後赴美，感受生物科技對人類醫學發展前景，碩士畢業後與友人合資26萬美元，成立了PharMingen公司，開發生物、免疫及醫學研究產品及檢驗試劑，廣泛應用於學界及產業界；當時1987年，他第一次創業，十年後該公司被BD Biosciences公司重金收購，在大型企業領略到公司營運模式與管理，2002年全球經濟泡沫化，以獨到的眼見再度創立生涯第二間公司百進生技（BioLegend）。

賴正光認為，生物科技是具前瞻性產業，鼓勵後學朝這方面精進，團隊成員齊心投入，帶動公司整體營運，提供全球品質優良的產品及服務。

屏科大指出，校友賴正光不僅是生技創業家，也是熱心捐贈者和教育者，他以自身經驗勉勵學弟妹在學期間打好基礎，「不要侷限自我，不要小看自己，找到興趣，做自己喜歡的事情，就會有動力鑽研更深層研究，從中發現自己無限的潛能，開創最寬廣的道路」。

創業有成，賴正光不忘回饋，長期資助國內外大學培育人才，他形容自己對免疫學著迷程度，是推進自己不斷向前動力。