掩埋場回饋金爆分配不公 大寮山頂里民告狀

高雄市大寮區垃圾掩埋場回饋金爆發分配不公，山頂里7、80名里民昨趁監委下鄉時拉布條陳情，指他們距離掩埋場最近、人口最多，分配比例卻從47%驟降到12%，形同「垃圾丟我家，回饋金別人拿」，質疑公所為攏絡人心，把回饋金當豬肉分。環保局表示，回饋辦法可因地制宜，已責請區公所與各里溝通，盼盡早達成共識。

環保局表示，掩埋場回饋金依「高市廢棄物處理場廠回饋辦法」第12條規定，區公所提報實施計畫及支用情形，經管理會初審後報市府核定。回饋辦法的設計可因地制宜，由回饋地區管理會審查、分配。此事督促區公所管理會與各里建立溝通平台，尋求共識。

率眾向監委陳情的大寮區山頂里長簡子銘說，大寮垃圾掩埋場位在山頂里，里民長年忍受汙染危害，回饋金卻從47%降到12%。台北、桃園等縣市都認同應保障掩埋場址在地里，明文規定當地村里可獲7成回饋，區公所卻片面調降比例，明顯人為操縱。

大寮區長黃伯雄表示，大寮垃圾掩埋場1年回饋金約400萬，依高市廢棄物處理場廠回饋辦法，周界2公里內都屬回饋區，但過去一直未實施，後來環保局完成空拍測量交付公所執行，回饋範圍除大寮既定4里外，另增大寮區4里、鳳山5里，此案已連續兩年與山頂里長溝通都未達共識。

區長說，因山頂里長兩年來堅持反對調整回饋金比例，導致環保局暫緩發放2021及2022年回饋金，今年回饋金管委會擬定動支案給環保局待核，鳳山與大寮11個里都贊成，僅山頂里反對。

大寮會社里長吳銀國說，他們依法納入回饋範圍，不是自己強求，山頂里長因回饋比例調降有選民壓力，他們也一樣有選民壓力。忠義里長邴健鵬說，新增的幾里以前沒領回饋金都沒講話，今年按政府規定獲分配，「資源應共享，而非一里獨享」。

山頂里民簡吟曲認為，回饋辦法應考量環境綜合因子，距離遠近、人口多寡及影響程度而做不同分配，區公所卻未理會環保局指示，把回饋金當豬肉分。