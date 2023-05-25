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侯、韓同框破局！韓國瑜27日無法到高雄替子弟兵加油

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
曹桓榮今晚表示，韓國瑜人在國外無法如期返台，只能另外再找時間來高雄替他加油打氣。圖／聯合報系資料照片
曹桓榮今晚表示，韓國瑜人在國外無法如期返台，只能另外再找時間來高雄替他加油打氣。圖／聯合報系資料照片

高雄市前市長韓國瑜執政時期擔任民政局長的曹桓榮參選高市第二選區立委，5月27日下午將在岡山成立服務處，前市長韓國瑜受邀到高雄出席活動，外傳可能跟國民黨總統徵召人選、新北市長侯友宜在高雄同台。曹桓榮今晚表示，韓國瑜人在國外無法如期返台，只能另外再找時間來高雄替他加油打氣。

國民黨提名曹桓榮參選高雄市第二選區（茄萣、湖內、路竹、永安、岡山、彌陀、梓官、橋頭）立委，迎戰民進黨現任立委邱志偉。

曹桓榮27日下午3點將在岡山區大德三路成立鄉親服務厝，邀請韓國瑜、國民黨議員及在地鄉親參加成立大會，不過韓當天在台中及雲林都有重要活動，能否到高雄變數極大。

27日下午，新北市長侯友宜也會高雄黨部與黨籍議員座談，晚間到岡山參加美麗島電子報董事長吳子嘉的網路直播節目，外傳侯友宜有機會在高雄與韓國瑜同框會面。

曹桓榮說，他個人與支持者都很期待跟韓國瑜見面，不過他剛剛得知，韓目前人還在國外，確定沒有辦法如期回國，韓市長說之後還會再找時間來幫他打氣加油，也強調「無論如何一定全力支持與相挺」。

高市府前民政局長曹桓榮投入第二選區立委選舉，27日將成立服務處。記者徐白櫻／翻攝
高市府前民政局長曹桓榮投入第二選區立委選舉，27日將成立服務處。記者徐白櫻／翻攝

國民黨 侯友宜 總統大選 韓國瑜 高雄市

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