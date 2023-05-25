2023放視大賞開展 陳其邁學騎馬經驗鼓勵學子

全台指標數位內容設計展「2023放視大賞」今起在高雄展覽館開啟3天展期，高雄市長陳其邁以自身學騎馬經驗鼓勵學子，別怕跌倒，未來的不確定性就是人生最精彩地方。

放視大賞今天舉辦開幕典禮，今年有46校、75系參與，共2488件作品參賽。今年以「接力未來」（Catchthe future, Free the future）精神為號召，響應聯合國17項永續發展目標以及實踐社會公益精神。

陳其邁致詞時說，發揮想像力很重要，勉勵學生要多跨領域學習，從做中學不要怕跌倒。他也分享自己過去學騎馬的經驗，「教練叫我直接坐上馬背，我想說都還沒學過，結果教練回我，多摔幾次就學會了，我也真的從中領會到怎麼騎馬。」

數位部次長李懷仁表示，台灣數位內容實力備受國際肯定，放視大賞鼓勵積極創新、大膽突破。今年攜手智崴集團、夢想動畫、目子拾參、南瓜虛擬科技、原金國際等5家旗艦廠商展示全球領先科技，期許透過更多國際合作，強化全球數位供應鏈夥伴關係。

陳其邁、李懷仁也體驗智崴集團運用領先世界的六軸平台技術展示F1賽車、VR雙人飛行座艙、海上競速快艇等產品。

2023放視大賞總獎金高達新台幣130萬元，並首度增設「通用設計獎」及Meta XR Hub Taiwan贊助的「XR 社會公益獎」，透過國際合作與科技、公益觀點，鼓勵新銳設計者以設計回饋大眾，提升社會投資報酬率（SROI），落實數位賦能、消除不平等與歧視，響應國際永續發展趨勢。