金門水利檢查督導小組視察防汛整備 防範瑪娃颱風來襲

每年的5月1日至11月30日是防汛期，為了強化金門縣的水利設施，金門縣府特別成立督導小組視察重要水利設施及防汛整備作業，因應強降雨及維護各項水利設施排水順暢，縣府參議許正芳昨日在視察時也提醒各單位，今年度2號颱風瑪娃已形成中度颱風，可能是本年度來襲金門的第一個颱風，務必嚴正以待，落實防颱作業。

縣府成立跨局處「水利建造物檢查複查督導小組」，由參議許正芳擔任召集人，工務處副處長陳家輝擔任副召集人，並邀集各局處成員擔任複查督導小組，希望在汛期前辦理水利建造物定期檢查及相關複查工作，以利及時查知水利設施現況及辦理相關改善措施。

今年度複查督導小組昨日現地視察金沙鎮提南抽水站及金城鎮民族路五嶽廟自動抽水機等重要水利設施，現場除報告年度防汛整備相關情形外，也請公所維管人員針對抽水站機組及防汛擋板等設施實際操作演練，許正芳予以肯定，並要求相關單位就易淹水區域、防汛熱點，加強防災整備作業。

目前各鄉鎮的易淹水區域都已加強水利設施，金沙鎮金沙溪流域周邊水利設施加強維護及整備，另金沙抽水站站體及機組設施更新改善應急工程(第一期)已爭取水利署經費補助3136萬元，後續將持續爭取相關計畫補助辦理第二期工程。

金城鎮民族路五嶽廟前自動抽水機組及后豐港之10吋移動式抽水機，都保持水路暢通及測試運轉，另金門縣浯江抽水站設備提升及改善工程已爭取營建署補助計畫經費5411萬3千元，預計辦理抽水站內機組及周邊設備更新，與管理中控系統提升。

烈嶼鄉於108年度完成中墩排水改善工程，新設自動抽水機組，已請公所進行汛期前運轉測試及整備。金寧鄉慈湖農莊請金門國家公園管理處注意慈湖水位，俾利排水。縣府已完成安歧排水分洪截流工程，可分洪慈湖農莊排水逕流達40%，有效減緩地區通洪壓力，另沙崗農場排水分洪截流工程持續爭取中央經費補助。

另外，持續辦理轄內排水設施清淤工作，截至目前各鄉鎮公所共計清淤約173795平方公尺，並持續積極辦理中。