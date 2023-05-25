恆春得獎「漂浮城牆」變危橋 居民嘆「不維護比貪汙更可怕」

屏東縣政府在國片「海角七號」爆紅後，向交通部爭取到3億元的魅力據點計畫，10年前移交鎮公所後，因缺乏保養維護，相關建設在歲月摧殘下也變了調，其中，曾獲建築園治獎、以空橋跨越恆春國中操場的「漂浮城牆」，因木質風化腐朽成為危橋，民眾嘆「公共建設缺乏後續維護管理，比貪汙更可怕」。鎮公所已封閉岀人口，並向文化部提整修計畫。

2008年國片「海角七號」爆紅，取景地恆春鎮掀起一股追星觀光熱潮，縣府隔年即以恆春鎮為核心打造獨特的觀光品牌，提出以綠建築或生態工法的創新、再生旅遊據點，屏東縣從全國23個縣市提案中脫穎而出，當年成為南台灣唯一獲得交通部3億元補助的縣市；在諸多的建設中，最亮點的是橫跨恆春國中操場，大膽以「漂浮城牆」為設計概念興建的橋體，入夜後LED燈閃閃發光，曾獲2013年建築園冶獎。

「當時就在觀察，一直不見後續的保養維護，美景能維持多久！」恆春張姓居民說，恆春古城唯獨恆春國中操場段遭截斷，為了促進古城的觀光價值，縣府把恆春國中舊有的古城牆遺跡重建起來，讓環城動線完整化，並分離遊客及學生活動空間，避免遊客環城時干擾校園學生上課活動，利用原木和鐵，營造輕量化的視覺效果，不僅是居民散步步道，也是遊客打卡熱點，不見後續的保養維護，終究不敵風雨摧殘，優雅美麗的大型地景藝術黯然失色，成了危橋。

恆春鎮公所說，橋體結構是鋼構，基礎穩固，但橋面的原木和扶手因長年未保養上油處理，木質經風吹日曬紛紛腐朽碎裂，部分鐵件也鏽蝕，為了安全起見，已封閉出入口，因恆春古城的主管單位是中央文化部，已向文資局提整修計畫畫，但若要恢復原貎經費龐大，僅能先就橋體步道安全部分整修，估計約400百萬元。