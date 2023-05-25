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影／掩埋場回饋金爆分配不公 大寮山頂里向監委告狀

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高雄大寮山頂里民不滿回饋金被調降，里長簡子銘（右）帶著6000多里民連署書赴區公所向監委陳情。記者王昭月／攝影
高雄大寮山頂里民不滿回饋金被調降，里長簡子銘（右）帶著6000多里民連署書赴區公所向監委陳情。記者王昭月／攝影

高雄大寮垃及掩埋場回饋金爆發分配不公，山頂里7、80名里民今趁監委下鄉前往拉布條陳情，指他們距離掩埋場最近、人口最多，分配比例卻從47%驟降到12%，形同「垃圾丟我家，回饋金別人拿」，更質疑大寮區公所為攏絡人心居中作手，把回饋金當豬肉分！

區長黃伯雄指全案依法行政，唯獨山頂里反對，環保局表示，回饋辦法的設計可因地制宜，此事已責請區公所與各里溝通，希盡早達成共識。

環保局表示，掩埋場回饋金是依「高市廢棄物處理場廠回饋辦法」第12條規定，由區公所提報實施計畫及支用情形，經管理會初審後報市府核定。回饋辦法的設計可因地制宜，由回饋地區管理會審查、分配。此事已督促區公所管理會與各里建立溝通平台，尋求共識。

率眾向監委陳情的大寮區山頂里長簡子銘表示，大寮垃圾掩埋場位在山頂里，里民長年忍受汙染危害，結果回饋金卻從47%降到12%，創下台灣最低紀錄！台北、桃園等縣市都認同應保障掩埋場址在地里，明文規定當地村里可獲7成回饋，大寮區公所卻片面召會調降回饋金比例，明顯人為操縱。

大寮區長黃伯雄表示，大寮垃圾掩埋場1年回饋金約400萬，依高市廢棄物處理場廠回饋辦法，周界2公里內都屬回饋區，但過去一直未實施，後來環保局完成空拍測量交付公所執行，回饋範圍除既定4里外，大寮區另增4里，鳳山5里，但此案連兩年與山頂里長溝通無效，導致2021及2022兩年回饋金被扣下，今年回饋金管委會擬定動支案給環保局待核，鳳山與大寮11個里都贊成，僅山頂里反對。

大寮會社里長吳銀國說，他們是依法納入回饋範圍，不是自己強求，山頂里長因回饋比例調降明選民壓力，他們也一樣有選民壓力，但無法苟同的是，山頂里在臉書散發陳年舊照動員里民陳抗，「居心何在」？忠義里長邴健鵬說，新增的幾里以前沒領回饋金都沒講話，今年按政府規定獲分配，有什麼不對，「資源應該共享，而非一里獨享」。

山頂里民簡吟曲認為，回饋辦法應考量環境綜合因子，距離遠近、人口多寡及影響程度而做不同的分配，區公所卻未理會環保局的指示，把回饋金當豬肉分。

高雄大寮山頂里長簡子銘表示，山頂里距掩埋場最近，受害最深，回饋比例卻驟降。記者王昭月／攝影
高雄大寮山頂里長簡子銘表示，山頂里距掩埋場最近，受害最深，回饋比例卻驟降。記者王昭月／攝影
高雄大寮山頂里民不滿回饋金被調降，料里長簡子銘（右）率眾到區公所向監委陳情。記者王昭月／攝影
高雄大寮山頂里民不滿回饋金被調降，料里長簡子銘（右）率眾到區公所向監委陳情。記者王昭月／攝影
高雄大寮山頂里民不滿回饋金被調降，今赴區公所向監委陳情。記者王昭月／攝影
高雄大寮山頂里民不滿回饋金被調降，今赴區公所向監委陳情。記者王昭月／攝影

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