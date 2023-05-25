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高雄市公寓大廈廢除化糞池可申請補助 每套省5.8萬

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市公寓大廈廢除化糞池或改設汙水坑可向市府水利局申請補助。圖／高市水利局提供
高雄市公寓大廈廢除化糞池或改設汙水坑可向市府水利局申請補助。圖／高市水利局提供

高雄市府編列預算改善公寓大廈化糞池異味問題，市府水利局指出，自105年至今已有1900餘棟公寓大廈申請補助，今年持續編列預算，廢除化糞池每套最低補助5萬8000元，改設汙水坑最高補助10萬8000元。

水利局指出，市府從105年起編列預算鼓勵市民廢除地下室化糞池，審查流程委託高雄市專業土木技師公會執行，市民朋友只要來電申請，水利局將通知技師到府勘查評估，所有評估作業皆免費，無須擔心技師評估費用問題。

此外，補助原則以廢除化糞池之套數為基準，每套化糞池最低補助5萬8000元，實際補助金額依化糞池廢除及改設方式經技師審核為準。

水利局說，為改善公寓大廈地下室因化糞池產生臭味及衛生問題，今年持續編列經費補助廢除化糞池，讓地下室不再有沼氣及水肥味，同時改設重力排也可減少抽水馬達維護，節省更換費用及電費支出，環境也會更好。

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