瓊林聚落全紀錄影片又獲獎 金門文化資產保存受肯定

由中國科技大學建築系、影視系等團隊共同拍攝的「瓊林聚落風華再現全紀錄影片」最近傳來了佳音，該片除了入圍2022年第六屆印度國際民俗電影節及2023年的瑞典博登國際電影外，在上月獲得第56屆美國休士頓國際影展歷史紀錄片銀獎，這些殊榮不僅肯定金門對於文化遺產保存的努力，更在國際舞臺上發光讓全世界看見臺灣在文化資產保存維護上的努力與貢獻。

金門縣文化局長呂坤和表示，文化部補助「再造歷史現場-瓊林蔡氏千年風華再現」專案，從2017年起開始執行至2021年底完成，共計五年43案、26個專業團隊投入。其中，專案除完成8座國定古蹟修繕、2對扇門神修復、26棟街屋整治外，還完成200多棟傳統建築白蟻防治、民防坑道修復再利用、祭祖儀典補助與培訓及輔導13家商店開業、經營與人才培力500人次及文創商品製作60項等。

在縣政府、金門國家公園管理處以及鄉親們的全力支持下，推動了多項有形、無形文化資產保存再利用與社區培力工作，包括瓊林老建築整治與活化、大木匠藝展示、傳統技藝培訓等，經長時間的耕耘取得豐碩成果，目前仍持續擴大影響中。

2017年再造歷史現場專案開始時，文化局即與規劃團隊研商，希望將計畫成果以影片方式紀錄紀錄整體過程，並透過參加各類國際競賽，向世界推廣我國在文化資產維護上的努力。影片拍攝製作重點，以瓊林聚落千百年間經歷多次的戰亂，依然保留完整的人文景觀為背景，依序展現出5年間公私部門協力，對瓊林聚落有形與無形資產保存維護程的努力成果。