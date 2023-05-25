金城代表許燕輝號召在地企業捐物資 供迎城隍活動使用

下周二就是金門一年一度的迎城隍慶典，金城鎮民代表暨冠峯企業董事長許燕輝往年都會號召在地企業捐贈紀念衫等活動用品，一起參與浯島迎城隍的宗教大事。許燕輝近日再度偕多位企業好友，捐出衣服和毛巾等物品，並將捐助的物品，透過「過爐」儀式加持，將提供給四境陣頭、信眾遶境祈福來使用。

有343年歷史的浯島邑主城隍爺遷治慶典被文化部列為國家重要民俗，這項年度盛會「迎城隍」遶境巡安即將在本月30日登場。今年也是在疫情趨緩解封之後的首次大型活動，此外城隍廟也將在今年於金門舉辦全國城隍大會師活動，預計將選在農曆4月11日開始車巡遶境烈嶼鄉、金城和金寧13鄉，4月12日則是城隍爺城區遶境。連日已迎來一波又一波的遊客，預料活動當日將有更多旅台鄉親返鄉祈福，再見大街小巷人潮蜂擁的盛況。

金城鎮民代表許燕輝今年再度以引薦人身分，號召在地企業共襄盛舉，包括有許家莊園民宿負責人楊雅惠，捐贈1千件紀念T恤，提供農曆三月二十日迎媽祖。此外，長頸鹿美語金門店負責人陳河智，則熱心捐贈1千條涼感毛巾、正中行董事長許正忠及南聯國際貿易股份有公司共同捐贈可樂娜啤酒、運動飲料和礦泉水等，共計100多箱。

2023的浯島迎城隍遶境活動在即，日前在南門境天后宮媽祖婆見證下，許燕輝與友人於上午選定吉時，把將要捐助的衣服和毛巾進行「過爐」儀式，希望憑藉著媽祖的加持祈福，庇佑繞境的民眾，為全島規模最大的廟會增添繽紛色彩。