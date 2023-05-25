男童在兒虐重症機構遭虐待 邱于軒嗆陳其邁應重視面對

高雄某市立醫院附設重症兒虐長期照護專責機構，發生護理師不當照顧院童事件。高雄市議員邱于軒在臉書發文：「高雄是兒虐之都嗎？」並表示每次她在議會疾呼建議要成立兒虐與不當管教的跨局處小組時，從來沒有得到市府的正面回應。

高雄市長陳其邁今天上午表示，市府對兒虐絕不寬容，經調查確認有2名行為人已違反兒少法，將依法嚴懲6萬至60萬元，其中1名護理師因事證確鑿，被衛生局處以停業4個月的處分，經醫院召開人審會審議後，已在今年5月4日被開除。

邱于軒表示，昨天聯合報的一篇報導，又讓她「拳頭硬了！」其實服務處昨天才協助調解4個孩子遭到不當管教的案件，結果下午這新聞就爆出，重點是「集體虐童」的「市立」醫院，換句話說，是陳其邁愛將衛生局長黃志中轄下的醫院。