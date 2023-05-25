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重症兒虐長期照護專責機構涉虐童 高市衛生局今突襲稽查

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
陳其邁強調，對兒虐絕不寬容。記者王勇超／攝影
陳其邁強調，對兒虐絕不寬容。記者王勇超／攝影

高雄某市立醫院附設重症兒虐長期照護專責機構，傳出有護理師對1名10歲院童不當照顧，被害院童因呼吸道症狀送醫，被醫生發現身上多處瘀青，事件才曝光。今天上午衛生局突襲稽查，逐一檢視院童身體皮膚外觀無異常情形，受照護狀況及照護紀錄皆符合規定。

高雄市長陳其邁說，經調查確認有2名行為人已違反兒少法，將依法嚴懲6萬至60萬元，其中1名護理師因事證確鑿，被衛生局處以停業4個月的處分，某市立醫院召開人審會審議後，以在今年5月4日開除。陳其邁強調，對兒虐絕不寬容。

衛生局今日上午到事發機構查核，查核結果為開放床數49床，設置護理人員7位、照服員17位；現住幼童25位，9成持有身心障礙證明，查核現場有16名幼童，照護人力護理人員2位、照顧服務員4位，符合法規設置標準。

衛生局說，現場逐一檢視幼童身體皮膚外觀無異常情形，全面性檢視幼童受照護狀況，及抽查照護紀錄，含身心評估、護理照護、生活照顧及醫師巡診紀錄，皆符合規定。

另針對幼童相關專業照護內容查核，業務負責人表示，針對院童特殊需求，安排每個月辦理跨專業個案討論，小兒科醫師定期診察評估每個月2次，及復健科、神經內科之診察及中醫針灸等每2個月一次。

社會心理評估，含生理、心理、學習、行為表現等層面，則在入住時進行評估，後續每3個月及依院童狀況予不定期進行評估；有心理衡鑑評估需求的院童予每周1次，評估疑似異常的院童，予轉介至專科進行後續處治。

衛生局表示，將持續督導機構加強照護品質監控與人員教育訓練及管理，並配合無預警抽查，以維護安全照護。

高市衛生局今天上午無預警抽查重症兒虐長期照護專責機構。圖／讀者提供
高市衛生局今天上午無預警抽查重症兒虐長期照護專責機構。圖／讀者提供

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