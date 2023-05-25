弘道「認知學習本」陪長輩玩樂中延緩老化 誘發學習力

弘道老人福利基金會在屏東提供居家服務13年，弘道統計發現，長輩服務需求第三高即是陪伴服務，前兩名為基本日常照顧和協助沐浴。弘道研發「認知學習本」和高齡互動設計的教育訓練課程，讓居家服務照顧秘書藉由多元、動腦和有趣的陪伴互動，幫助長輩，延緩老化並預防認知障礙與失智症。

弘道屏東服務處指出，讓陪伴服務幫助長者延緩老化、預防認知障礙與失智症，今年為居家服務照顧秘書規畫高齡活動設計教育訓練，從日常「便利易取得」的物品設計互動遊戲，比如運用五金百貨行的DM、撲克牌、圖卡等提升認知的遊戲，和長輩互動，建立信任關係，從遊戲訓練長者手眼協調與認知力。

弘道研發認知學習本，每頁有不同主題，包括畫時鐘、走迷宮、著色，甚至是簡單數學運算等，讓長輩從小遊戲中提升認知能力延緩老化，獲得成就感。

74歲的劉阿嬤是弘道居家服務的長輩，劉阿嬤雖與兒子同住，但白天兒子工作，劉阿嬤獨自在房間裡聽收音機，弘道照顧秘書謝玉玲發現劉阿嬤缺少與人互動，容易對生活喪失認知能力，陪伴服務時間導入「認知學習本」，每天陪她完成連連看、畫畫，或是簡單數學算術等題目，為阿嬤打上100分。

劉阿嬤每天期待照顧秘書謝玉玲到來，也喜愛寫作業，完成「認知學習本」作業過程，劉阿嬤都害羞地說「今天沒有100分拉，扣5分95分就好」。劉阿嬤現在對生活上的數字與時間更敏銳，每天準時叫兒子起床上班，也感恩的說，「很久沒有像這樣簡單的擁有成就感，每天最期待玉玲來陪我寫作業，很快樂。」