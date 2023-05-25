屏東縣萬巒鄉4連任萬全村長病逝 選委會定7月1日補選

屏東縣萬巒鄉4連任萬全村長林文正今年4月14日因病過世，屏東縣選委會公告補選作業期程，將訂於7月1日星期六補選。

屏東縣選委會指出，萬全村長補選選務工作期程，5月25日到5月31日領表、5月29日到5月31日受理候選人登記，6月11日選舉人名冊編造基準日，6月13到15日選舉人名冊公開閱覽，6月14日候選人姓名號次抽籤，6月25日公告候選人名單及競選活動起止日期，6月26日到30日，競選活動期間，7月1日選舉投票日，7月7日前公告當選人名單。

屏東縣萬巒鄉萬全村長林文正今年4月14日因病過世，享壽62歲，林文正這屆是第四任村長，本屆同額，拿下377票，他曾任兩屆社區發展協會理事長。