鳳山牛稠埔儲能場撤案 專案推動再生

高雄鳳山牛稠埔儲能場設置案因地方抗爭中止，議員質詢認為牛稠埔預定地屬乙級工業區，周遭是人口稠密區，儲能場爭議凸顯土地分區使用落後於都市發展，要求市府擬定牛稠埔再生計畫。副市長林欽榮說，牛稠埔案帶給市府很大反省，支持設專案小組推動再生計畫，將在都計通盤檢討納入地方意見。

高雄市議會定期會昨安排都委會業務報告，林欽榮身兼都委會主委，議員鍾易仲等人關注儲能場爭議。三地集團一度有意在高旗工家閒置校地興建全台最大儲能案場，遭居民反彈，今年3月市府經發局行文能源局要求撤案，另通過「併網型儲能系統設置審查要點」，以不符合審查要點為由，協助業者遷往他處。

鍾易仲表示，特種工業區是容納汙染性高產業，甲種工業區以無公共危險重工業為主，乙種工業區是提供公害輕微的工廠及附屬使用，牛稠埔儲能場預定地是乙種工業區，鳳山還有幾處乙種工業區，需要通盤檢討。

鍾強調，百姓不想跟有汙染、安全疑慮工廠為鄰，此次抗議可看出居民決心，牛稠埔地處鳳山與鳥松區接壤，鄰近華鳳特區，人口增加，幾十年前所做的工業區規畫已不合時宜，此次儲能場沒蓋成，之後還是可能有其他工業出現類似情況。

林欽榮答詢說，牛稠埔事件帶給市府很大反省，同意組成專案小組，責成都發局為主進行再生計畫，以力行路以西的高旗工家地段為重點；5月26日鳳山區都市計畫通盤檢討有連續4次徵求意見機會，會把相關意見納入並提報大會當修訂參考，市府會正式入案，不會讓市民有擔心與恐懼。