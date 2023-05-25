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女性公廁偏少 屏東爭取補助增建

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導
屏東勝利星村是近年熱門景點，每到春節或連續假日湧入大批遊客，勝利星村公共廁所外大排長龍。本報資料照片
屏東勝利星村是近年熱門景點，每到春節或連續假日湧入大批遊客，勝利星村公共廁所外大排長龍。本報資料照片

屏東公廁品質曾獲環保署績優獎，但議員質詢指縣內公廁男女比僅1：2.1，不及建築法規的1：3，女廁大排長龍景象屢見不鮮，公廁性別友善成效待加強。環保局表示，會向中央爭取經費，公廁改建或興建朝向1：5努力。

縣議會定期會昨天安排環保局、衛生局與長照處業務報告與質詢。縣議員梁育慈關注公廁議題，梁育慈說，縣長周春米延續前縣長潘孟安的公廁環境推動計畫，近3年向中央爭取逾5千萬元經費，地方編列預算4千餘萬，總經費超過9千萬，改善縣內161座公廁品質，其中潮州鎮林後四林平地森林園區遊客中心、車城福安宮公廁去年獲環保署評鑑績優。

梁育慈說，她調閱資料發現，屏東縣公廁數包括男廁958間、女廁2024間，性別比為1：2.1，和建築法規定1：3還有差距。根據環保署統計，屏東公廁坐式比率僅32%，低於全國標準4成，對年長者不友善。

「貼心施政要從小地方著手，讓女性上廁所別再大排長龍。」梁育慈呼籲，地方經費不足應向中央爭取經費改善公廁品質，增加女廁質量，照顧女性如廁需求。

屏東縣環保局表示，屏東縣公廁男女比1：2.1確實偏低，環保署有補助優質公廁改建或興建，縣府每年有爭取經費，不管改建或興建，會朝1：5目標努力。

公廁 屏東縣 環保署

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