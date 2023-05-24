金門蓋榮民之家有譜 退輔會透露已有準備方案

金門榮民人數超過萬人，且經歷多次重大戰役，但卻是全國少數沒有設置榮民之家的縣市，金門縣長陳福海多次赴中央拜會爭取，退輔會副主委李文忠今天蒞金做最後一次的盤點，並拜會陳福海，李文忠表示，目前已有準備相關方案，將會把此次考察情況，向行政院長陳建仁報告，希望後續能為金門帶來好消息。

李文忠在金門榮服處長游文勇的陪同下，今天下午3點多到縣府拜會陳福海，雙方針對設置金門榮民之家、提升金門醫院醫療及排雷貢獻等事宜進行討論，包括縣府社會處長葉媚媚、衛生局長蔡建鑫、立委陳玉珍辦公室主任林孫全等人都在場陪同。

陳福海表示，全國榮民之家共有16處，金門榮民人口數高居全國各縣市第8，期盼中央與地方政府合力照顧年邁榮民長者，使其安享晚年，以體現國家照顧榮民之美意，也讓金門榮民有更多元的照顧選擇。另外，金門醫院有台北榮民總醫院的支援與投入，縣民受惠良多，也特別感謝退輔會。

李文忠表示，中央對於陳縣長多次表達金門需要榮民之家的訴求相當重視，也認同地方確認有所需求，目前已有準備相關方案，針對未來榮民之家可能的設置地點、土地購置預算、建造經費、經營成本都有初步評估，會再就縣府提出的訴求來擬定最佳方案，李文忠表示，本次赴金來做最後一次的盤點，返台後將再向行政院長陳建仁報告，希望未來定調之方案，能確實滿足金門榮民需求。