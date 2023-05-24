興連城開發搶下美術館區珍稀土地 將建30樓高制震宅

高雄美術館園區是品牌建商爭相興建豪宅與高質宅的一級戰區，土地已所剩無幾，位在美明路的一塊672坪基地，由跨足建設業的興連城開發2年前以10億元搶下，今天動土，規畫建造30樓高的輕豪宅大樓，鎖定首度換屋客戶，入主美術館高級住宅區。

在高雄美術館區留下建築作品，是品牌建商一致目標，20多年來包括皇苑、鼎宇、京城、城揚等建設公司相繼進駐推案，實登價紛紛站上5字頭，甚至在馬卡綠園道的豪宅已站上6字頭，成為市場指標。

大型代銷跨足建設業的興連城開發，繼在美術館區南側環河街推案後，2年前再搶下美明路上近美術東二路口一塊住五精華地，今天由董事長周惠賓偕各界嘉賓一起動工。

興連城「美明案」基地，步行100公尺就能到台鐵內惟站，隔鄰是全聯福利中心，鄰近美術東二路，更是高級餐廳林立，生活機能完備。興連城預計興建地下6城，地上30層制震大樓，規畫2+1房、3房與 3+1房，戶戶均有平面車位，高樓層可遠眺左營軍港、蓮池潭等美景，總戶數170戶，總銷約40億，預定明年總統大選後進場銷售。