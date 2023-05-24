快訊

正新輪胎創辦人被盜墓 前司機挖骨灰勒贖6000萬遭判刑

千頃光電插旗後山 鳳林人憂砍掉森林…動物也回不來了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

興連城開發搶下美術館區珍稀土地 將建30樓高制震宅

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
興連城開發搶下高雄美術館區珍稀土地，將興建30層樓高的制震宅。記者王昭月／攝影
興連城開發搶下高雄美術館區珍稀土地，將興建30層樓高的制震宅。記者王昭月／攝影

高雄美術館園區是品牌建商爭相興建豪宅與高質宅的一級戰區，土地已所剩無幾，位在美明路的一塊672坪基地，由跨足建設業的興連城開發2年前以10億元搶下，今天動土，規畫建造30樓高的輕豪宅大樓，鎖定首度換屋客戶，入主美術館高級住宅區。

在高雄美術館區留下建築作品，是品牌建商一致目標，20多年來包括皇苑、鼎宇、京城、城揚等建設公司相繼進駐推案，實登價紛紛站上5字頭，甚至在馬卡綠園道的豪宅已站上6字頭，成為市場指標。

大型代銷跨足建設業的興連城開發，繼在美術館區南側環河街推案後，2年前再搶下美明路上近美術東二路口一塊住五精華地，今天由董事長周惠賓偕各界嘉賓一起動工。

興連城「美明案」基地，步行100公尺就能到台鐵內惟站，隔鄰是全聯福利中心，鄰近美術東二路，更是高級餐廳林立，生活機能完備。興連城預計興建地下6城，地上30層制震大樓，規畫2+1房、3房與 3+1房，戶戶均有平面車位，高樓層可遠眺左營軍港、蓮池潭等美景，總戶數170戶，總銷約40億，預定明年總統大選後進場銷售。

興連城推案以來，目前已推閱河樹1、2期、閱河灣、興連城Win、興連城＠99、極粋、興連城Pro+及行樂日和8個建案，在業界站穩一席之地。市場評估，美術館特區近期成交價介於4至5字頭，興連城美明案以地價、造價換算，成交價有機會拚上5字頭。

興連城開發董事長周惠賓由代銷跨足建設，站穩一席之地。記者王昭月／攝影
興連城開發董事長周惠賓由代銷跨足建設，站穩一席之地。記者王昭月／攝影
興連城開發搶下高雄美術館區珍稀土地，將興建30層樓高的制震宅。記者王昭月／攝影
興連城開發搶下高雄美術館區珍稀土地，將興建30層樓高的制震宅。記者王昭月／攝影

美術館 高雄市

延伸閱讀

高中生離奇命案土地遺產只值5億？ 房仲估算「上看12億元」

相關新聞

影／台中大甲媽今下屏東Long Stay 作客東隆宮至10月底

台中大甲鎮瀾宮定明年底舉辦甲辰年重修慶成祈安七朝清醮大典，執事人員向大甲媽擲杯請示，獲指示建醮用王船，由屏東東港東隆宮王...

興連城開發搶下美術館區珍稀土地 將建30樓高制震宅

高雄美術館園區是品牌建商爭相興建豪宅與高質宅的一級戰區，土地已所剩無幾，位在美明路的一塊672坪基地，由跨足建設業的興連...

台灣同婚合法化4年 高雄市今公布35家性別友善旅宿

4年前的今天台灣同婚正式邁入合法化，成為亞洲第一個同婚合法化國家。高雄市觀光局特別選在今天宣布，全市已有LGBTQIA性...

高市「神農市集」攤位破百 這個周末等你來

高雄「神農市集」預計這個周休假日在凹子底森林公園登場，將集結高雄優質小農及中南部優選農園同台展售，展售攤位數達歷年新高。

女性如廁要排隊 屏東公廁男女廁間1比2.1議員籲改善

女廁大排長龍景象屢見不鮮，屏東縣議員梁育慈說，唯有增加更多廁間數才能有效解決，屏東公廁品質雖曾獲環保署績優獎，但縣內公廁...

拒絕全國最大儲能場 議員建議推動鳳山牛稠埔再生計畫

高雄鳳山牛稠埔儲能場設置案因地方民眾抗爭中止，議員鍾易仲指出，牛稠埔預定地屬乙級工業區，周遭都是人口稠密區，儲能場爭議凸...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦