改編吳明益複眼人 高市圖實境解謎遊戲讀懂總館空間

5月28日是世界遊戲日，高雄市立圖書館趁勢推出結合總館導覽體驗的實境解謎遊戲「瓦悠島傳說」，遊戲改編自吳明益長篇小說「複眼人」，希望藉遊戲讓市民更了解總館空間。

高市圖今天發布新聞稿表示，「瓦悠島傳說」在5月23日正式上線，遊戲採現場報名制，只要有手機就可以免費體驗，6月18日前搶鮮體驗有機會抽好禮。

高市圖代理館長林奕成表示，「瓦悠島傳說」改編自吳明益長篇小說「複眼人」文案授權，由高市圖攜手專業遊戲設計開發的聚樂邦，規劃從使用者服務體驗的角度出發所設計出的冒險解謎遊戲。

遊戲中精選總館3樓天井主題書區、書目療法區及4樓潮間帶等多元閱讀主題空間，結合導覽服務概念，從解謎過程中帶領市民認識總館空間與服務，並從遊戲進行閱讀，認識不一樣的圖書館。

高市圖董事長暨文化局長王文翠表示，高市圖總館二期共構文創會館在去年開幕，正式成為5GAIoT首發場域，讓圖書館有更多元空間，發展新型態閱讀場域。

「圖書館不只能K書、借書，還有許多創新活動」，王文翠說，近年市圖發展AR科技結合繪本閱讀，這次打造結合創作文本、導覽服務的輕型實境遊戲，希望讓更多青少年踏進圖書館，了解圖書館不僅可以自修、借書，更以創新、多元方式支持台灣文學作品及出版業界。