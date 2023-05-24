拒絕全國最大儲能場 議員建議推動鳳山牛稠埔再生計畫

高雄鳳山牛稠埔儲能場設置案因地方民眾抗爭中止，議員鍾易仲指出，牛稠埔預定地屬乙級工業區，周遭都是人口稠密區，儲能場爭議凸顯土地分區使用落後於都市發展，要求市府擬定牛稠埔再生計畫。兼任都委會主委的副市長林欽榮表示，牛稠埔事件帶給市府很大的反省，支持設專案小組來推動再生計畫，將在都市計畫通盤檢討時納入地方意見。

三地集團籌備在前身是高鳳工家的閒置校地興建全台最大儲能案場，居民強烈反彈後，今年3月市府經發局行文能源局要求撤案，另通過「併網型儲能系統設置審查要點」，以不符合審查要點為由，協助業者另覓遷他處。

高市議會都市計畫委員會今日質詢，議員鍾易仲表示，特種工業區是容納汙染性高的產業，甲種工業區以無公共危險的重工業為主，乙種工業區則是提供公害輕微的工廠及附屬使用，牛稠埔儲能場的預定地是乙種工業區，目前鳳山還有好幾處乙種工業區，需要通盤檢討。

鍾易仲進一步指出，大家都不想跟汙染公害工廠為鄰，這次抗議可看出居民決心，牛稠埔地處鳳山與鳥松接轄處，鄰近華鳳特區，人口不斷增加及住商需求增加，幾十年前所做的工業區規畫已經不合時宜，今天儲能場沒蓋，以後還是可能有其他工業進駐威脅，希望都委會結合已開發社區、華鳳特區及未使用工業用地進行整體規畫，調整土地使用分區，將工業區遷走他處。

副市長林欽榮答詢說，牛稠埔事件給市府很大的反省，同意組成專案小組，責成都發局為主進行再生計畫，會以力行路以西的高旗工家地段為重點；5月26日鳳山區都市計畫通盤檢討將有連續四次意見徵求，會把相關意見納入並提報大會當修訂參考，市府會正式入案，不該讓市民擔心害怕。