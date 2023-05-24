化解碳焦慮 高市經發局推「碳管理操作手冊」

面對國際淨零排放趨勢，不少企業陷入「碳焦慮」，經濟部啟動低碳化補助。高雄市經發局今天指出，下半年將會公開碳管理操作手冊，預計8月啟動碳盤查課程、碳足跡工作坊。

經發局發布新聞稿指出，為因應淨零排放及數位轉型趨勢，經濟部工業局日前啟動COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫後特別預算，將分「個案」及「以大帶小」2類補助。經濟部將於25日及31日與高市府經發局在本洲、和發產業園區服務中心舉辦說明會。

個案補助針對中小型製造業，最高每家補助新台幣500萬元，以大帶小補助需企業透過以大帶小聯合提出申請，「1+4智慧化」最高則為2000萬元、「1+10低碳化」高達3000萬元。

經發局長廖泰翔表示，近年國際淨零趨勢發展迅速，歐盟碳邊境調整機制（CBAM）預計於今年10月開始申報，為解決在地業者「碳焦慮」，設立專責諮詢窗口，提供企業洽詢淨零規範、碳盤查等議題，也將依個別需求轉介國內相關輔導資源及申請補助。

廖泰翔進一步指出，預計8月啟動碳盤查課程及碳足跡工作坊，9月分別在本洲、和發產業園區駐點輔導，強化在地中小企業低碳轉型能力。下半年也將公開碳管理操作手冊，彙整國內相關輔導或補助資源，供企業了解碳盤查的基礎操作與碳管理應對選項。