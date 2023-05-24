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高雄社宅搶破頭 議員：興建慢半拍

聯合報／ 記者徐白櫻徐如宜／高雄報導
高雄市社宅供不應求，凱旋青樹社宅中籤率僅7%。記者徐白櫻／攝影
高雄市社宅供不應求，凱旋青樹社宅中籤率僅7%。記者徐白櫻／攝影

高雄社宅供不應求昨天成為議會質詢焦點，規畫中約1萬2000戶，朝1萬5000戶目標邁進，議員指社宅需求強烈，已完工的凱旋青樹中籤率僅7％，另外，市府自建僅3213戶為六都倒數第2，社宅興建慢半拍，看不見居住正義。都發局回應，會與住都中心合作持續找地增建社宅，並透過包租代管、租金補貼等配套解決居住需求。

高雄市已有7009戶社宅動土興建，其餘戶數處於規畫設計階段，預計2025年完成2718戶、2026年完成3041戶，2027年完成6773戶。

議員李眉蓁、王耀裕質詢指，凱旋青樹社宅共招租245戶，中籤率僅7％，高雄人口273萬，1萬5000戶社宅難滿足需求；地方自辦數僅3213戶，是六都倒數第2，建議市府增加自辦5000戶，擴大社宅總數到2萬戶，社宅要加快腳步，否則多數年輕人根本買不起房。

議員何權峰認為，凱旋青樹中籤率實在太低，市民需求很強烈。議員黃香菽、李亞築也說，不認同內政部長林右昌說年輕人買不起房是因為欠缺規畫，高房價及低薪才是買不起的主因，建議北高雄可利用退場學校興建社宅。

都發局長吳文彥回應，社宅近3年才出現大需求，會鼓勵市民多運用租金補貼與包租代管資源；教育部針對私校退場土地另訂法規，市府最近已盤點公有地，努力增建社宅。

「真的要想開一點兒！」在高雄工作的李姓青年說，非常失望沒抽到社宅，只能繼續租小套房，一點一滴攢購屋頭期款。

劉姓市民認為，蓋社宅無法解決問題，補貼租金也是一種幫忙。

另，凱旋青樹從申請、公告、抽籤至看屋，時程約5個月，議員張博洋及黃捷都接獲不少人陳情，抱怨程序拖太久中籤率又低，都發局應設法減少等待時間。吳文彥允諾檢討現行制度。

社宅 議員 租金補貼

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