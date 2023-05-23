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金酒公司扮白酒文化造浪者 首屆金酒盃吸引33校參加

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
大專花式調酒組冠軍，由正修科大吳宥霆拿下。記者王昭月／翻攝
大專花式調酒組冠軍，由正修科大吳宥霆拿下。記者王昭月／翻攝

產自於金門的高粱酒，充滿東方文化底蘊，堪稱中式「白酒文化」代表，金酒公司今天跨海至高雄舉辦首屆「金酒盃全國調酒大賽」，吸引33校、177組選手參與，讓金門高梁與其他西式酒種經由創意調和，碰撞出不同火花，比賽結果晚間出爐，正修科包辦傳統、花式及中式組冠軍，是大贏家。

第一屆「金酒盃調酒大賽」得獎名單揭曉，大專院校傳統調酒組由正修科技大學張鈺姍奪下冠軍，花式調酒組冠軍是正修吳宥霆，中式白酒知識組冠軍是正王仕鵬，沙發創意調酒組冠軍是中華醫事科技大學何家榮。

建廠逾70年的金門酒廠為推廣金門高粱文化，今天攜手中華民國國際調酒協會在高雄林皇宮舉辦「第1屆金酒盃調酒大賽」，共 19所大專院校、14所高中職組隊競技，場面盛大。

中式白酒是華人世界中的特有酒種，屬於國際七大烈酒之一，其中金門高粱是白酒文化的代表，在世界級烈酒競賽中多次贏得殊榮。

金酒公司董事長謝世傑說，白酒具有一定的東方文化底蘊，調酒則是一種藝術，這次調酒大賽，主要希望促成2大文化結合，透過年輕人的創意調和，縮短品味金門高粱在年齡上與品味上的距離。

他說，在世界級烈酒競賽上，金門高粱包58度、46度及38度都曾做為調酒的酒基，它的多元性足供調酒所需。未來金酒盃調酒賽會一屆屆辦下去，盼為台灣培育出更多世界調酒冠軍，也將白酒文化發揚光大。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

首屆金酒盃全國調酒大賽，吸引33校177組參賽，晚間舉行頒獎典禮。記者王昭月／翻攝
首屆金酒盃全國調酒大賽，吸引33校177組參賽，晚間舉行頒獎典禮。記者王昭月／翻攝
金酒盃全國調酒大賽頒獎典禮，獲獎學生興奮地與金酒公司董事長謝世傑(左）合影。記者王昭月／翻攝
金酒盃全國調酒大賽頒獎典禮，獲獎學生興奮地與金酒公司董事長謝世傑(左）合影。記者王昭月／翻攝

金門 酒駕

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